L’evento di sabato 12 luglio 2025 si svolgerà a Serravalle Scrivia nel Parco Ragazzi della Benedicta dalle ore 20:30 per celebrare alla presenza del Sindaco Luca Biagioni e personalità del mondo della danza, della ginnastica artistica e dello sport i 50 anni di attività della Ginnastica Serravallese a cui aderiscono altre associazioni del territorio: Centro Danza asd di Roberta Borello e Radic’Arte.

Si tratta di una serata in cui le arti si incontrano interagendo e diventando una il supporto dell’altra. Ideata come performance di videopittura dall’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia molti anni fa, è stata sperimentata a Gavazzana durante il Gavazzana Blues festival del 2009: mentre i musicisti traevano melodie dai loro strumenti musicali, i pittori in contemporanea interpretavano i suoni e le parole delle canzoni dipingendo su lastre di vetro e proiettando le composizioni cromatiche e particolari degli strumenti o i volti degli interpreti su uno schermo rotondo nell’oscurità del cielo dando l’impressione di una sfera in movimento e creando un mix di arte figurativa e astratta. L’esperienza è poi continuata a Tramontana durante le giornate di “Arte in campo” in accompagnamento a gruppi musicali nazionali ed esteri ed è stata proposta con notevole successo in una serata organizzata dal Liceo Amaldi di Novi Ligure al teatro Giacometti, il 23 maggio 2012, nell’ambito del progetto di lettura interpretativa, dove si è vista l’interazione tra letteratura, musica e pittura; da quella positiva esperienza ne sono venute tante altre tra cui, a partire dall’estate 2015, le edizioni dei “Funamboli di un sogno” al Parco Ragazzi della Benedicta di Serravalle Scrivia.

Ogni edizione ha sempre presentato un tema culturale o prettamente artistico, sviluppato da esperti e artisti del settore prescelto, come ad esempio teatro, mezzi di informazione e le fake news, l’ambiente nell’enciclica Papale “Laudato si'”, la musica, la poesia, la pittura, ecc. Quest’anno i relatori e gli ospiti tratteranno il tema “L’Arte del Corpo, espressione e bellezza”. L’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia ringrazia l’Assessorato alla Cultura del Comune di Serravalle Scrivia per il patrocinio a queste iniziative che sono realizzate in collaborazione con la Compagnia Teatrale “I Mancini del Quarto”, la Pro Loco e la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia.

Per l’occasione come da locandina allegata sarà consegnato un attestato di merito per l’attività svolta negli anni nel settore della ginnastica artistica, nella danza e nel ballo alle seguenti associazioni e personalità:

Roberta Borello, Presidente e Direttrice Artistica del Centro Danza

Chiara Borghini, Danzatrice e Operatrice Culturale

Piero Camera, Presidente Ginnastica Serravallese

Elena Nicorelli, Allenatrice della Ginnastica Serravallese

Rossella Sterpone, Direttrice della Struttura di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Università di Alessandria riceverà l’attestato dedicato alla memoria del papà Mario fondatore 50 anni fa della Ginnastica Serravallese.

Giovanna Ventoso, Docente di Educazione Fisica, componente della Nazionale di Ginnastica artistica alle Olimpiadi di Monaco ’72

Saranno ospiti della serata lo storico Roberto Benso ed Ennio Morgavi, docente di Storia che faranno un excursus sull’evoluzione della danza e del ballo dai primordi ai giorni nostri, nei suoi aspetti ludico, sociale ed espressivo.

Durante la serata si effettueranno performance di danza classica, tango, flamenco, urban kizomba e danza contemporanea.

Tutti i partecipanti alla serata, poeti, musicisti e pittori e ballerini che interagiranno con la videopittura sono in elenco nella locandina allegata.

In caso di maltempo la serata sarà annullata.

L’ingresso è libero. Per informazioni:

347 4109278

associazioneamicidellarte@gmail.com