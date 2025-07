Oggi, domenica 13 luglio, alle 15 circa nel comune di Melazzo sul fiume Erro, un uomo e una donna di 67 anni sono stati sorpresi da un’ondata di piena rimanendo bloccati in mezzo al fiume aggrappati ad alcune piante.

Allertati da alcuni passanti, i Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti con i mezzi di terra e le unità per soccorso in acqua.

Vista la particolarità della situazione e la rapida evoluzione, al fine di mettere in sicurezza le persone, è stato richiesto anche l’intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, mezzo aereo più prossimo all’evento.

Grazie all’utilizzo del verricello il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, si è calato in acqua assicurando i due malcapitati e issandoli, sempre con l’uso del verricello, a bordo dell’elisoccorso sanitario.

Le due persone, dopo valutazione sanitaria, sono risultate illese soltanto molto spaventate, per cui sono state affidate alle forze dell’ordine per il rientro a domicilio.

Un intervento che dimostra l’importanza delle diverse professionalità a bordo del Servizio Regionale di Elisoccorso ed il coordinamento tra i diversi enti di soccorso che in questo caso ha permesso di risolvere tempestivamente la situazione.

