Continuano serrati gli appuntamenti musicali del XVI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, promosso da Pantheon ETS sotto la direzione artistica di Daniela Demicheli.

Dopo l’esordio offerto dall’ensemble L’Archicembalo il 2 e 3 giugno al Teatro Municipale di Casale Monferrato e presso la chiesa alessandrina di San Lorenzo, con un omaggio ad Antonio Vivaldi ed alla ricerca, tipica del Barocco, della profonda connessione tra Arte e Natura, altri due appuntamenti ravvicinati sottolineeranno le connessioni che possono nascere tra diverse forme d’arte. Il concerto che si terrà in Alessandria, presso la Biblioteca “F.Calvo”, venerdì 6 giugno alle ore 21:00, sarà infatti un percorso tra le diverse, contrastanti suggestioni che l’arte propone.

In occasione della mostra fotografica di Maurizio Buscarino “Figure nel campo dello sguardo” allestita presso le Sale d’arte, il pianista Matteo Costa, assocerà a quelle visive, ambientazioni timbriche e sonore, rendendo le fotografie d’autore (che potranno essere ammirate dopo il concerto grazie all’apertura straordinaria della mostra) immagini che scorrono come racconti sulla scia di indimenticabili temi musicali.

Il programma proposto in OMBRE E LUCI prevede l’esecuzione di brani di L. van Beethoven, C. Debussy, F. Busoni, C. Czerny.

L’evento, ad ingresso libero, è realizzato in collaborazione con il Comune di Alessandria, ASM Costruire Insieme e con la Biblioteca Civica “F. Calvo”.

Martedì 10 giugno, alle ore 21, ancora in Alessandria, sarà l’Auditorium Michele Pittaluga del Conservatorio “A. Vivaldi” ad ospitare un viaggio tra musica classica e teatro contemporaneo. Si tratta di QUELLA SAGOMA DI DANTE: tre donne alle prese con L’Alighieri incui le pianiste Elena Buttiero e Anita Frumento eseguirannola raffinata e romantica composizioneper pianoforte a quattro mani di Cesare Sanfiorenzo “La Divina Commedia” alternandosi all’attrice Anna Giarrocco che reciterà i testi tratti da “Le donne di Dante” della geniale penna di Daria Pratesi, scrittrice teatrale e sceneggiatrice cinematografica, in cui le voci di Beatrice, Francesca da Rimini, Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei, Gemma Donati, raccontano con toni frizzanti e ironici un Dante quotidiano che, prima di essere “sommo” è uomo.

Le immagini che scorreranno sullo sfondo sono di Stefano Rolli, illustratore e vignettista dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX.

L’evento, realizzato in coproduzione con il Conservatorio “A. Vivaldi” con la collaborazione del Comune di Alessandria, è ad ingresso libero.





Il XVI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è realizzato grazie al contributo delle Fondazioni CRA e CRT, del Comune di Alessandria, della Diocesi di Tortona, di alcuni sponsor privati e gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Oviglio, Ponzano Monf.to, Montacuto, San Sebastiano Curone e delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.