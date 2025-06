BORDIGHERA EVENTI

2 – 8 GIUGNO 2025

Lunedì 2 giugno

Beodo trail

presso Spianata del Capo

Ore 8.30 Ritrovo

Ore 9.30 Partenza

Gara podistica competitiva e non competitiva su un percorso di 10 km, con partenza dalla Spianata del

Capo.

L’iscrizione è gratuita per entrambe le modalità (competitiva e non competitiva) e si può effettuare:

il 1° giugno, dalle 10:00 alle 18:00, presso il Sant’Ampelio Outdoor Village – Rotonda di Sant’Ampelio;

il 2 giugno, dalle 7:30 alle 9:00, direttamente alla partenza in Spianata del Capo (piazzale Otto

Luoghi).

Ai primi 150 iscritti sarà garantita una t-shirt commemorativa dell’evento.

Lunedì 2 giugno

141 anni dopo In compagnia di Claude Monet a Bordighera

I luoghi che l’hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, I punti di vista da lui prescelti.

Un viaggio nel tempo tra verità storiche, aneddoti, curiosità, inedite fotografie d’epoca, accompagnati

da Carlo Bagnasco presidente della Fondazione Pompeo Mariani e Curatore della parte specifica su

Bordighera del catalogo dell’importante mostra monegasca 2023 dedicata a Claude Monet.

Ritrovo in Villa Mariani, Via Fontana Vecchia, 5 alle ore 10:30

Costo € 7,00 a persona

Si consiglia la prenotazione al N. 3472364922

Sabato 7 giugno

Presso la Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia, 3

alle ore 18:00 inaugurazione della mostra Collettiva degli allievi dell’Accademia Balbo.

“Paesaggi”

Aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00 fino a sabato 14 giugno.

EVENTI IN CORSO

Presso l’ufficio I.A.T. durante gli orari di apertura, “Winter Art”

esposizione e vendita di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma

dell’artista Anna Vigliarolo.

Per i requisiti del prodotto realizzato con materiale vegetale delle palme provenienti da

Bordighera, tutte le creazioni si avvalgono del Logo brand di Bordighera concesso e autorizzato

dalle autorità del Comune della Città di Bordighera.

Fino a lunedì 30 giugno

Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presso l’Hotel Villa Miki in Via Lagazzi, 14.

Mostra di arte astratta e arte sostenibile: “Riflessioni nel tempo…”

dell’artista Karin Brudnicki.

Per maggiori info: N. 375 620 9443

ALTRE ATTIVITA’

Ogni giovedì e sabato mattina a partire dal 17 maggio presso IL MERCATO COMUNALE DI BORDIGHERA IN

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI , dalle 7:30 alle 12:30

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in

Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

A.mare Yoga Bordighera

Centro Yoga e benessere

I nostri corsi: Yoga dolce, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga

I nostri massaggi: Svedese rilassante, Decontratturante, Sportivo

via delle onde 11 , Bordighera, Italy +39 329 048 7714 infoamareyoga@gmail.com a.mareyogabordighera

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com

VILLE E GIARDINI STORICI

Museo Bicknell – Via Romana 39

 Biblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

 Possibilità di viste guidate anche il martedì e il giovedì negli orari di apertura.

Info: 0184 263601 / 331 3449065 – Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca:

bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier 11

Per informazioni e prenotazioni +39 0184 26 18 33 oppure mail a info@villagarnier.it

Orario: La Villa Garnier ed i suoi giardini rimarranno chiusi fino a domenica 13 aprile a causa di un ritiro di

esercizi spirituali che si svolgeranno al suo interno.

Biglietti: intero 5,00 € – ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – famiglia 4,00 € p.p. 10/18 anni 4,00 € – fino a 9

anni GRATIS.

Villa Pompeo Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 –

fond.pmariani@tiscali.it

Villa Etelinda e Villa Regina Margherita CHIUSE

Giardino Esotico Pallanca – Via Maddona della Ruota, 1

Orario apertura: Inverno 9:00-17:00 Estate 9:00-12:30 14:30-19:00 Chiuso il lunedìInfo: +39 0184 26 63 47 +39 328

32 73 151 garden@pallanca.it http://www.pallanca.it