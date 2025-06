E’ ufficiale da alcuni giorni la certificazione per la Città di Tortona di Comune amico della Famiglia, conseguita al termine di un percorso iniziato dalla precedente Giunta Comunale e dall’Assessore Marzia Damiani e completato nell’ultimo anno dall’attuale Amministrazione e dall’Assessore Giordana Tramarin.

In attesa che la certificazione venga ufficialmente consegnata nell’ambito di un evento che sarà organizzato in collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento (Ente certificatore) e la Regione Piemonte, che ha favorito la formazione dei Family manager e l’attuazione del primo Piano famiglia, il Comune di Tortona potrà già utilizzare nella comunicazione ufficiale il marchio Family in Italia.

L’Amministrazione Comunale riserva particolare rilevanza alle “politiche per la famiglia”, ritenendo che questa sia un bene da tutelare e costituisca la cellula fondamentale e vitale di una comunità, soprattutto quando sono presenti dei minori. Lo scopo di questo progetto è rendere le famiglie sempre più protagoniste di scelte condivise ed orientate ai bisogni del momento, che anche per il biennio 2025-26 sono identificate nelle seguenti aree di intervento: area comunicazione, area ambiente e qualità della vita ECOFam, area famiglie di nuova formazione, area comunità educante EDU+16, area welfare e servizi alle famiglie, area misure economiche e declinati in numerose azioni ed iniziative che hanno come protagonisti e beneficiari finali le famiglie.

Nel corso del precedente biennio, sono state realizzate diverse azioni anche in collaborazione con i numerosi partner del territorio che ci accompagnano in questo percorso che proseguirà anche nei prossimi anni per condividere e attivare azioni mirate al benessere familiare della nostra Comunità.