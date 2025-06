Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, in occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia 2025”, il MA-DE Museo Archeologico Dertona, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, ha organizzato alcune visite guidate che desiderano illustrare le ultime novità riguardanti l’allestimento del nuovo percorso espositivo del Museo.

Le visite si terranno a partire dalle ore 15.30 e saranno condotte da Gian Battista Garbarino, funzionario della Soprintendenza ABAP-AL, e da Paola Comba, conservatore archeologo del MA-DE.