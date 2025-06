La commedia ambientata a Castellar Ponzano

arriva… a Castellar Ponzano.

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 21, al castello Sforzini (ingresso libero), la Compagnia Teatrale Fubinese presenta:

“QUELLI DELL’ALTRA SPONDA (che salvarono Napoleone)”

commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco

con Marina Roncati, Maurizio Ferrari, Paolo Tafuri, Elisabetta Abbà, Daniela Cassina, Riccardo Robotti, Franco Mordiglia, Marzia Camera, Davide Russo, Claudia Capra e Carlo Mazzoni. Collaborazione di Lidia Mordiglia, Daniela Faletti e Carla Spano.

TRAMA. Il 14 giugno 1800, Napoleone vince la Battaglia di Marengo contro gli Austriaci. I Francesi riescono a prevalere solo grazie all’intervento dell’esercito di Desaix che, nelle ore precedenti, a causa delle piogge torrenziali, era impossibilitato a superare lo Scrivia in piena e, dunque, a raggiungere la pianura nei pressi di Alessandria.

Questo fatto storico sta alla base della commedia incentrata su don Guasone, parroco e proprietario del castello di Castellar Ponzano (ora frazione di Tortona), e del suo tentativo di convincere gli abitanti del borgo ad aiutare l’esercito di Desaix, consentendogli, dunque, di dare manforte a Napoleone. Ma i castellaresi non ne vogliono sapere e si inventano le scuse più bizzarre pur di starsene a casa. Memore della celebre iniziativa della Lisistrata di Aristofane, che invitò le ateniesi a non concedersi ai propri mariti se avessero continuato a guerreggiare, le donne di Castellar Ponzano escogitano un piano, puntando su ciò per cui i loro uomini sono particolarmente sensibili: il cibo.

E così la fame diventa il filo conduttore di uno spettacolo che, tra vicende d’amore, negazionisti, visionarie e vegetariani, ci fa capire che, tutto sommato, la bouillabasse e il boeuf bourguignon sono più appetitosi della Wiener schnitzel o del tafelspitz…