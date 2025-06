Marina di Imperia compie l’ultimo passo per la sua definitiva ripartenza. È infatti di queste ore la firma, da parte del Ministero dell’Ambiente, del decreto che sancisce ufficialmente la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il nuovo porto turistico del capoluogo del Ponente ligure. Un passaggio decisivo che apre finalmente la strada al rilascio della concessione definitiva sessantacinquennale e, dunque, alla ripartenza concreta dei lavori per il completamento di quella che si candida ad essere una delle infrastrutture turistiche e portuali più importanti del Mediterraneo.

Il porto di Imperia, avviato nei primi anni Duemila e poi bloccato a causa di complesse vicende giudiziarie e del fallimento della società concessionaria, è gestito dal 2014 dal Comune di Imperia tramite la società in house Go Imperia, che ha mantenuto viva la struttura garantendone la funzionalità, pur attraverso una gestione ordinaria.

Dal 2018 l’Amministrazione comunale ha avviato un articolato percorso di ricostruzione normativa, progettuale e amministrativa, che ha portato a risolvere centinaia di contenziosi, rinnovare i titoli urbanistici e demaniali, redigere un nuovo piano economico-finanziario e approvare un nuovo progetto di completamento. A questo si è aggiunta la positiva conclusione del complesso incameramento delle opere da parte del Demanio dello Stato.

Nel luglio 2024 era stata convocata la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto e il rilascio della nuova concessione pluridecennale, ma l’iter si era interrotto a causa della mancata conclusione della VIA, ferma dal 2013. Da allora, Comune e Go Imperia hanno lavorato per produrre e integrare tutta la documentazione richiesta, portando oggi alla conclusione positiva dell’iter con la firma del decreto ministeriale.



“Oggi è un giorno importante per Imperia e, mi sia consentito, anche emozionante” – ha dichiarato il Sindaco Claudio Scajola. “Non abbiamo mai smesso di crederci. Dopo sette anni di impegno costante, spesso silenzioso e invisibile, viene riconosciuto il lavoro fatto. Abbiamo ridato una prospettiva concreta di rilancio al porto, affrontando e superando ostacoli ereditati da oltre un decennio di incertezza. È una sfida che ha richiesto pazienza, determinazione e tanto lavoro. Il porto sarà il cuore dello sviluppo della nostra città. Presto potremo farlo uscire dalle secche in cui era stato gettato.”

Aggiunge l’Amministratore Unico di Marina di Imperia, Stefano Gandolfo: “È stata una sfida complessa, ma affrontata con fiducia, con il costante supporto del Sindaco e delle competenze messe in campo dal Comune e dalla nostra società. Il completamento del porto rappresenterà una straordinaria opportunità di rilancio per tutto il territorio. Marina di Imperia sarà un’infrastruttura nautica di eccellenza, moderna, efficiente, con servizi all’altezza dei migliori standard internazionali. Un vero volano per l’economia, il turismo e l’occupazione.”

Il nuovo porto offrirà 1.245 posti barca da 5 a 90 metri. Il cuore del progetto sarà la zona chiamata “Hall del Mare”, dove sorgerà una struttura ricettiva a 5 stelle con darsena privata e centro benessere. L’edificio principale sarà articolato in due corpi a “L”: uno su due piani con terrazza panoramica, l’altro su tre piani. Al piano terra troveranno spazio la sede dello Yacht Club, un bar-ristorante e la reception portuale; al piano superiore saranno realizzati uffici e aree dedicate agli ospiti.

Una nuova passeggiata pedonale collegherà il porto al Parco Urbano, trasformandosi in una vera e propria “cerniera verde” punteggiata di spazi commerciali e residenziali. Il progetto pone grande attenzione alla sostenibilità ambientale, al benessere delle persone e all’inclusività, con soluzioni architettoniche moderne e perfettamente integrate nel contesto di Borgo Marina, lo storico villaggio di pescatori che già oggi accoglie il porto.