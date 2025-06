Giovedì 5 giugno 2025, penultimo giorno di scuola, in aula magna si sono radunati tutte le studentesse e gli studenti che hanno fatto parte della Redazione del giornale scolastico Marconews ed i Referenti stampa. Accolti dal Dirigente scolastico, Prof. Guido Rosso, e, in rappresentanza dei docenti referenti, dal Prof. Vittorio Pessini, hanno ricevuto l’attestato di merito per la partecipazione attiva svolta nell’ambito delle proprie mansioni. I redattori, divisi in scrittori e disegnatori, nel corso dei vari corsi laboratoriali pomeridiani proposti hanno contribuito a realizzare e pubblicare il numero 11 del giornale scolastico nel mese di dicembre e hanno partecipato all’evento del T.Ink festival in aprile, mentre i Referenti stampa, in rappresentanza della propria classe, hanno scritto articoli pubblicati sul sito e sui giornali locali sulle esperienze formative che li hanno visti coinvolti durante l’anno scolastico.

27 attestati per i redattori Marconews, li ringraziamo ad uno ad uno: Alberto Affricano di 5^AS, Ioana Stefana Birlog 3^AS, Ludovica Bonifazio 2^BE, Greta Brigante 5^AR, Luca Canegallo 3^AE, Bianca Cebrelli 3^AS, Lorenzo De Giorgi 5^AR, Anna Fedele 2^AS, Bianca Ferratini 2^AS, Ilan Giacobone 4^AA, Karolis Kacinskas 5^AR, Nicolò Leotta 2^BE, Giada Lombardi 5^AS, Martina Migliore 1^AS, Alina Maria Luana Mocanu 2^BE, Irene Montedoro 3^AA, Andrea Nenna 2^AM, Calina Giulia Oltean 2^AR, Beatrice Petrini 2^AS, Matilda Protto 2^BS, Alessandro Sartor 2^AM, Lulya Simon 4^AA, Matilde Taverna 3^AA, Raul Marian Tomuta 5^AE, Martina Vogli 4^AS, Emma Volpara 1^AS, Zacaria Zahhar 2^AM.

26 attestati per i referenti stampa, tra questi, hanno ricevuto una menzione di merito con medaglia per l’alto numero di articoli prodotti, Katerina Basso e Alessia Ferla di 4^AA della sede Marconi e Lucrezia Teti di 5^AR e Martina Perini 3^AR della sede associata Carbone.

Ancora grazie a ciascuno dal Dirigente Scolastico, Prof. Guido Rosso, e dai Referenti stampa, i proff. Roberta Pochettino, Vittorio Pessini e Maria Angelica Genovese.