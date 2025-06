Perosi Festival 2025

Il secondo evento dell’anteprima estiva con l’Orchestra Paganini e una promo speciale per visitare il Museo.

Martedì15 luglio alle 21.30 nel Chiostro del Museo Diocesano di Tortona

Nell’ambito del Perosi Festival 2025, martedì 15 luglio alle ore 21.30, nel suggestivo Chiostro del Museo Diocesano di Tortona in via Seminario 7, si terrà la seconda delle anteprime estive della rassegna, il concerto con protagonista l’Orchestra Paganini, eccellenza ligure della musica giovanile.

Fondata come associazione nel 2023, l’Orchestra Paganini nasce da un progetto del M° Vittorio Marchese, docente e violinista, che fin dal 2012 guida un affiatato gruppo di giovani musicisti provenienti da tutto il territorio ligure. Il repertorio spazia dal barocco al Novecento, con particolare attenzione a composizioni di alta complessità tecnica, come il Divertimento di Béla Bartók. L’orchestra ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il primo premio all’European Music Competition di Moncalieri, e si è esibita anche in Vaticano alla presenza di Papa Francesco.

La formazione è apprezzata per la sua flessibilità d’organico e per la capacità di integrare musica, divulgazione e crescita formativa, con esperienze che vanno dalla musica da camera alle grandi formazioni orchestrali.

Il programma pensato per il concerto del 15 luglio prevede l’esecuzione di Vivaldi, Mozart e

Tchaikovsky.

Il concerto è stato realizzato come sempre grazie a numerose collaborazioni ed al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Cassa di Risparmio di Alessandria e CR Torino.

Promo “PEROSIALMUSEO DIOCESANO” – Visita guidata ad un prezzo speciale per i partecipanti al concerto

Chi assisterà al concerto del 15 luglio riceverà un coupon valido per una visita guidata al Museo Diocesano nei fine settimana successivi all’evento.



In pratica, invece dei normali 5 € per il solo ingresso + eventuale supplemento per la guida, i partecipanti pagheranno un unico ticket di 5 €, valido anche per la visita guidata che si terrà alle ore 17:00 nei weekend del 19/ 20 e 26/27 luglio.

I coupon per la visita al museo saranno distribuiti la sera stessa del concerto.

Info & prenotazioni

Concerto a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso il form sul sito del Perosi Festival www.lorenzoperosi.net per regolare l’accesso in base alla capienza disponibile.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno.