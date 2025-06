Do i sette sindaci in parte di destra e il Comitato per il NO del Golfo Dianese anche la Sinistra si schiera contro il CPR che si vorrebbe costruire a Diano Castello nell’ex caserma Camandone , nel centro abitato e praticamente attaccato a Diano Marina e a poche centinaia di metri dal mare frequentato dai turisti.

Rifondazione, e i comitati di Sinistra sono scesi in campo oggi pomeriggio, sabato 28 giugno con una manifestazione di protesta alla quale ha partecipato anche l’Eurodeputata Ilaria Salis (nella foto e in quelle successive.)