Lo abbiamo scritto diverse volte segnalando anche i camion in corso Don Orione e tante sono le segnalazioni giunte in redazione dai cittadini che vedono camion transitare in corso Don Orione, eppure i giornali sono divisi: Radio PNR titola “Tortona – Lavori al cavalcavia, non risultano disagi al traffico” mentre “Il Moscone” (giornale non della zona) intervista il Partito Democratico che guarda caso dice il contrario “Tortona, il Pd: traffico in tilt, manca la programmazione” ma il titolo più curioso arriva da “la Stampa” che riporta una “clamorosa” presa di posizione dei camionisti e titola “Tortona, lavori al viadotto: protesta autotrasportatori in bilico fra azione legale e Tir in piazza”.

Stiamo raggiungendo il paradosso: il Comune è stato obbligato a fare questi lavori per motivi di sicurezza: cosa vogliamo fare? Barattamo la sicurezza per chi e per cosa??