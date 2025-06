Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 20.00, la Manica Lunga del Castello del Monferrato ospiterà la presentazione della graphic novel “Parabellum, la battaglia di Parabiago”, un evento promosso grazie alla collaborazione tra la Città di Casale Monferrato e l’Associazione Culturale “Parabiago Medievale”.

L’opera a fumetti racconta in forma narrativa e illustrata uno degli episodi storici più significativi della Lombardia medievale. La serata rappresenterà un’occasione per scoprire come la narrazione grafica possa trasformarsi in un potente strumento di divulgazione storica e culturale.

La partecipazione all’iniziativa sarà libera e gratuita.