Diano Marina è una delle cinque località della Liguria che può fregiarsi della Bandiera blu su tutto il litorale! Questa una delle notizie più importanti emerse stamattina durante la cerimonia ufficiale per la consegna della Bandiera Blu 2025 a Diano Marina. Il vessillo è stato issato sul molo, nei pressi del porto turistico, alla presenza del vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, degli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, delle autorità locali e provinciali e dei rappresentanti degli stabilimenti balneari e di diverse associazioni sportive e culturali. Anche quest’anno dunque Diano Marina entra nell’elenco delle località italiane premiate dalla FEE (Foundation for Environmental Education) per spiagge con acque eccellenti, servizi di qualità, attenzione alla sostenibilità e all’educazione ambientale. Tra gli elementi tenuti in considerazione per l’attribuzione del riconoscimento ci sono: i risultati certificati ARPAL delle analisi relative alle acque di balneazione degli ultimi anni, i risultati delle analisi microbiologiche e chimiche delle acque in uscita dal depuratore, i dati relativi alla raccolta e alla gestione dei rifiuti, l’approvazione del piano di azione per la sostenibilità ambientale e molto altro.

Il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha sottolineato con orgoglio: “Questo riconoscimento, che interessa l’intero litorale dianese, è il frutto di una visione condivisa e di un lavoro quotidiano portato avanti con serietà e convinzione. In un contesto regionale con 33 Bandiere Blu, sapere che siamo tra le cinque che riguardano l’intero fronte mare, rende questo traguardo ancora più significativo e ci spinge a fare sempre meglio”.

“La sesta Bandiera Blu consecutiva per Diano Marina è un risultato che premia l’impegno costante di tutta la comunità nel coniugare qualità ambientale, promozione turistica e gestione sostenibile del territorio. La tutela della biodiversità e del paesaggio sono un’opportunità concreta di sviluppo e valorizzazione del territorio. Un ringraziamento all’amministrazione comunale, alle associazioni e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per proteggere e promuovere questo straordinario tratto di costa” – ha detto Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega alla Biodiversità.

“Siamo costantemente al lavoro per rendere le nostre coste sempre più belle e attrattive, basti pensare ai 2,8 milioni di euro recentemente investiti in ripascimenti e interventi di accessibilità, pulizia e sicurezza – ha dichiarato l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola-. Aver confermato il primato di bandiere blu anche nel 2025 è esplicativo dell’ottima sinergia tra la Regione Liguria e i Comuni. Tra questi quello di Diano Marina che, insieme al suo Golfo, è una delle mete turistiche più ambite e prestigiose della Liguria e non solo e quest’anno può contare su una bandiera blu estesa su tutto il suo litorale. Complimenti al sindaco Za Garibaldi e alla sua amministrazione”. “La Liguria investe molto per la qualità dei servizi sulle spiagge” aggiunge l’assessore regionale Luca Lombardi. “Come regione abbiamo destinato 38 milioni di euro per la dispersione idrica e predisposto un bando da 1,9 milioni di euro per l’accessibilità delle spiagge”.

L’assessore Barbara Feltrin ha ricordato inoltre che Diano Marina vanta la prateria di posidonia oceanica tra le più estese del Mar Mediterraneo, elemento che testimonia la qualità dell’acqua, a vantaggio dell’ecosistema marino. La località turistica si fregia inoltre del riconoscimento della bandiera lilla e della bandiera verde, ulteriori testimonianze del ruolo centrale della collaborazione tra amministrazione, operatori balneari, associazioni, istituti scolastici, cittadini e istituzioni regionali per raggiungere e mantenere standard così elevati. Con questo prestigioso riconoscimento, il Comune di Diano Marina apre ufficialmente la stagione estiva, ricordando che la Bandiera Blu 2025 non è solo un simbolo di eccellenza, ma anche un forte incentivo a proseguire sulla strada della sostenibilità e dell’ospitalità responsabile.