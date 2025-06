Ah, i colleghi giornalisti: è sufficiente qualche piccolo movimento che subito alcuni fanno titoli altisonanti, spesso senza verificare oppure chiedere ai diretti interessati lumi o se la notizia sia vera. Ma d’altro canto (e chi scrive si basa su 48 anni di esperienza) a volte meglio non chiedere o verificare perché altrimenti la notizia “salta” e ciao lettori!

Non sappiamo chi abbia scritto che il Pronto Soccorso di Tortona sia a rischio di chiusura (cosa alquanto improbabile visto che per legge deve esistere un pronto Soccorso raggiungibile in un’ora di auto a livello regionale per cui se chiudesse quello di Tortona gli abitanti delle valli non potrebbero raggiungere Alessandria o Novi) ma pubblichiamo volentieri le dichiarazioni dell’ASL (per noi scontate visto la norma di legge ma qualche) che ribadiscono la presenza del pronto Soccorso a Tortona.

Il Direttore

In risposta alle recenti esternazioni circa un possibile ridimensionamento del servizio di emergenza dell’ospedale di Tortona, rassicuriamo che lo stesso non è a rischio di chiusura o ridimensionamento.

L’aumento iniziale del servizio con un box aggiuntivo era finalizzato a facilitare l’avvio delle attività, pur non essendo giustificato dai volumi di accesso di pazienti al pronto soccorso.

Oggi, coerentemente con la programmazione iniziale, si ritorna all’appalto iniziale di un solo box, con una pianificazione della spesa orientata al consolidamento e non alla riduzione del servizio all’ospedale di Tortona.

L’impegno resta rivolto a garantire la salute dei cittadini tramite un modello organizzativo flessibile, capace di adattarsi alle variazioni nei bisogni dell’utenza e conforme agli standard assistenziali previsti dalla normativa (un box ogni 20 mila accessi annui).

Tutto questo viene confermato dai dati di attività riferiti al mese di giugno 2025, con valori che risultano nella media rispetto ai mesi precedenti. Nello specifico vengono mantenuti, riguardo alla presa in carico dei pazienti e al tempo medio di attesa, ottimi risultati.

Rispetto allo standard di 480 minuti, il P.S. di Tortona ha mantenuto anche a giugno un valore inferiore, con un’attesa media di 229 minuti.

Inoltre, per garantire una migliore gestione, è stato individuato un responsabile sanitario, referente del pronto soccorso, il dott. Gianluca Macario, per assicurare l’organizzazione e l’efficienza della struttura, mantenendo elevati standard di qualità dell’assistenza.

SSA Comunicazione URP Formazione Settore Comunicazione Responsabile avv. Francesca Chessa