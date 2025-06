Gli eventi de Le Muse Festival al Femminile 2025 a Sanremo si concludonovenerdì 13 giugno con il finissage alle ore 20.30, con aperitivo offerto alla cittadinanza, della mostra “Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso”, in cui sette vittime di tratta si raccontano attraverso le immagini , e con il concertoa tema, la violenza contro le donne, di Irene Buselli, unica giovane rappresentante della nuova canzone d’autore invitata alla serata finale del premio Tenco 2024.

Irene Buselli

Irene Buselli ha 28 anni e vive a Genova. Fin da bambina sognava di fare la scrittrice e invece, in barba alla coerenza, si è laureata in matematica. Forse per redimersi, dopo essersi occupata di intelligenza artificiale di giorno, di notte indaga la umana scrivendo canzoni.

Ha suonato nei luoghi più disparati: un container, una vetrina, un’area archeologica, un film, le aperture a Jack Savoretti, Paolo Jannacci e Marina Rei, un palco condiviso con Samuel (Resetfestival 2020) e uno a Madrid con Cristina Donà (IIC, 2024) per poi essere invitata sul palco al Teatro Ariston di Sanremo l’ottobre scorso per il Premio Tenco.

Ha vinto il Premio Bindi 2023, il Miglior Testo e il Premio della Critica al Bianca d’Aponte 2023, il Premio Nilla Pizzi ed è stata finalista al Premio Dubito e a L’Artista che non c’era. È stata tra i selezionati per la seconda fase di Musicultura 2024.

Nel 2021 ha fondato il collettivo Canta fino a dieci (https://irenebuselli.wixsite.com/cantafinoadieci) con Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente e Rossana De Pace. Le quattro cantautrici sono unite nella ricerca di spazi sulla scena musicale, a tutt’oggi ancora dominata dalla presenza maschile. Insieme hanno suonato un po’ dovunque in giro per l’Italia, anche in palchi importanti come l’Eurovision di Torino nel 2022 e all’Auditorium Agnelli con Vinicio Capossela.

A settembre 2023 è uscito per Pioggia Rossa Dischi il primo album di Irene Buselli, Io, io, io, prodotto con FiloQ e Raffaele Rebaudengo, seguito nel 2024 dal singolo Scegli con cura.

Le Muse Festival a Costarainera e a Civezza

II festival prosegue a Costarainera con quattro appuntamenti di Libri d’Estate con Le MusE – Aperitivo con l’Autrice, sempre alle 18.30: il primo con Paola Zagarella e Il suo romanzo Villa Ponente (26 giugno) a cui seguirà Emma Fenu con In cerca di te, (10 luglio), Valeria Bianchi Mian con Le Signore dei Giochi (31 luglio) ed Emanuela Mortari con Connessione a Rischio (21 agosto); le degustazioni di vini sono offerte dal sommelier Stefano Semeria. Il 16 agosto, alle 21,si terrà a Costarainera il concerto della giovane e promettente cantautrice ligure Lobina.

Invece a Civezza sarà esposta dal 6 al 13 luglio dalle 18.00 alle 19.30 la mostra “Sguardi contemporanei“ – 3° mostra collettiva di arte contemporanea “CreAzione Donna”, presso la Sala Polivalente Forum Gianmarco Ricca. Al vernissage seguirà alle 18.30 la presentazione, con aperitivo offerto alla cittadinanza, del romanzo Verde mare, blu profondo di Daniela Mencarelli Hofmann; la scrittrice realizzerà il 12 luglio alle 17.00, a titolo gratuito, un laboratorio di poesia visiva in italiano e tedesco.

Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Civezza Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria.

Contatti (direzione artistica de LeMusE Festival 2025 in Liguria):

Daniela Mencarelli Hofmann (autrice, presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), mencarellihofmann@gmail.com, tel.: 329 7760760;