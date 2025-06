Per cause ancora in corso di accertamento, questa mattina, mercoledì 25 giugno, un’auto si è ribaltata lungo la provinciale per Castelnuovo Scrivia. Il conducente è uscito da solo dall’abitacolo ma qualcuno, temendo il peggio ha chiamato il 112.

L’uomo che si sentiva bene, tuttavia ha rifiutato i soccorsi.