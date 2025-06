A bordo di un trattore, precipita in un dirupo e muore un 60enne a Montechiaro d’Acqui. Tragico incidente per un sessantenne del posto che ha perso la vita dopo essere precipitato con un trattore in un dirupo di trenta metri. I *Carabinieri* di Bistagno e i Vigili del Fuoco stanno procedendo al difficoltoso recupero della salma e alla ricostruzione dei fatti.

