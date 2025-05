Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, nel tardo pomeriggio del 20 maggio scorso, sottoponeva a controllo un’autovettura utilitaria proveniente da Alessandria e diretta verso Acqui Terme, che per spostarsi dal capoluogo Alessandrino alla città termale percorreva strade alternative alla SS.30.

A bordo del mezzo vi era un 23enne, il quale evidenziava da subito una particolare agitazione che induceva i poliziotti ad approfondire il controllo e procedere ad una perquisizione.

Il sospetto degli agenti veniva confermato dal rinvenimento di oltre 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish ben occultata all’interno del mezzo.

Il conducente ha provato anche a giustificarsi disconoscendone la provenienza ma, all’esito della perquisizione del mezzo, oltre alla sostanza stupefacente, è stata rinvenuta una cospicua quantità di denaro contante, oltre agli strumenti necessari per il confezionamento.

Il 23enne, pertanto, veniva tratto in arresto in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto presso la casa Circondariale di Alessandria.

L’arresto veniva successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria che disponeva la scarcerazione con l’obbligo di firma, in attesa del prosieguo delle indagini.

È doveroso ricordare, tuttavia, che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: vige pertanto la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino a sentenza definitiva.