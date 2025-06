La Guardia di Finanza di Tortona ha scoperto, presso una abitazione privata, un avviato studio estetico

completamente sconosciuto al Fisco.

La titolare, che svolgeva la professione di estetista e parrucchiera priva di qualsiasi titolo abilitante e non iscritta

ad alcun ordine professionale, operava clandestinamente in casa propria dove aveva creato un laboratorio

completo di strumenti ed attrezzature professionali (lettino, lampade speciali, attrezzature per la manicure e per

la ceretta, apparecchiature per pediluvio, massaggiatore per schiena e collo e lavatesta professionale).

Le Fiamme Gialle, nel corso dell’accesso eseguito unitamente al personale del S.I.S.P. – Servizio di Igiene e

Sanità Pubblica – della ASL di Alessandria, hanno rinvenuto documentazione che riportava l’annotazione degli

appuntamenti ed i compensi volta per volta incassati senza il rilascio di alcuna ricevuta fiscale e, peraltro, senza

il rispetto di adeguate norme di sicurezza e tutela delle persone.

Nei confronti della donna, da considerarsi evasore totale, sono stati avviati gli opportuni accertamenti fiscali per

ricostruire l’entità delle imposte evase al Fisco.

Nel contempo, sono state irrogate le sanzioni amministrative per l’esercizio in assenza dei requisiti professionali

e per la mancanza di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività.

L’evasione fiscale rappresenta una minaccia per lo sviluppo economico e la corretta concorrenza, elementi

essenziali per un mercato equo e libero. L’intervento della Guardia di Finanza e del S.I.S.P. – Servizio di Igiene

e Sanità Pubblica – della ASL di Alessandria, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le Istituzioni al

fine di vigilare sul rispetto delle norme per garantire la trasparenza e la legalità nel settore economico.

Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di

condanna.

FOTO DI REPERTORIO