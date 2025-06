È stata presentata ufficialmente, questa mattina, nella Sala Commissioni di Palazzo Civico, la 45ª edizione della storica Festa di San Giovanni, l’appuntamento che da sempre dà l’avvio alla stagione estiva. Presenti alla conferenza stampa l’Assessore alla Cultura e Manifestazioni Marcella Roggero, il Presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi Marco Podestà, il Vicepresidente Mario Martino, alcuni membri del direttivo, Paola Savella responsabile dell’agenzia Espansione Eventi (organizzatrice di MercantIneja), il Presidente del Civ Andrea Berselli e il vicepresidente del Cineforum Marco Frassinelli. Il taglio del nastro si terrà venerdì 20 giugno alle ore 18:30 in Banchina Aicardi inizio del molo corto, alla presenza del Sindaco di Imperia Claudio Scajola e delle autorità civili e militari, con l’accompagnamento musicale degli Sbandieratori e dei Musici del Sestiere Ciassa di Ventimiglia.

Organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi con il Comune di Imperia, con il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Imperiavede per la prima volta la collaborazione di commercianti e ristoratori del C.I.V. NuovOneglia.

Anche quest’anno, l’evento si svolgerà tra Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, dal 20 al 29 giugno, portando in scena un ricco cartellone di appuntamenti che spazieranno dal teatro alla musica dal vivo, dalle mostre agli eventi sportivi, dai dibattiti culturali al folklore, senza dimenticare il buon cibo e le eccellenze artigianali locali e la nuova Area Bimbi pensata per le famiglie e i più piccoli.

La manifestazione nasce per onorare il Santo Patrono di Oneglia, San Giovanni, ma è ormai diventata una vera e propria festa della comunità, occasione di incontro e condivisione che valorizza le tradizioni e l’identità del territorio, con uno sguardo sempre attento anche all’innovazione.

L’area spettacoli proporrà ogni sera esibizioni per tutti i gusti: concerti, balli, performance sportive e artistiche, esibizioni vocali, presentazioni letterarie e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. Imperdibile come sempre il grande spettacolo pirotecnico, previsto per la sera di martedì 24 giugno.



Anche il settore gastronomico avrà un ruolo centrale: torna infatti Ineja Food, con i suoi cuochi volontari e il ricco menù ispirato alla cucina del Ponente ligure. Ogni sera sarà possibile gustare specialità locali come stoccafisso all’onegliese, brandacujun, zemin di pesce, frittura di calamari, acciughe fritte, minestrone, cundiun, oltre a piatti di carne, vini dell’entroterra e birre artigianali. Tra le novità, ogni serata proporrà un piatto tipico “doc” a rotazione, tra branda e zemin.

MERCANTINEJA

Torna anche la grande fiera espositiva MercantIneja, giunta alla 17ª edizione che, si svolgerà nuovamente in Calata G.B. Cuneo.

LA PROCESSIONE

Martedì 24 giugno, alle ore 17:30, si terranno i Vespri Solenni e la tradizionale Processione per le vie del centro di Oneglia.

Tutti gli eventi della Festa di San Giovanni sono ad ingresso libero.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale e sui canali social del Comitato.

“Torna la festa di San Giovanni e quest’anno porta con sé una novità importante, frutto di un’idea del Sindaco Scajola, quella di unire il cuore commerciale del centro storico di Oneglia con la tradizione della festa. Per la prima volta, infatti, il Comitato San Giovanni collaborerà con il CIV per organizzare iniziative che non si svolgeranno solo sul lungomare, ma anche tra le vie del centro storico, coinvolgendo attivamente tutti i commercianti della zona. Crediamo nelle tradizioni e nel valore che rappresentano, ma vogliamo anche farle evolvere e migliorare, anno dopo anno”, dichiara l’Assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero.



“Siamo tornatati con MercantIneja in Calata Cuneo in una dispozione che sfrutta tutti gli spazi che sono ancora più grandi rispetto agli altri anni perché in Banchina Aicardi si è allargato lo spazio. Importante la collaborazione con il Civ, a noi fa piacere allargare la festa alle altre realtà del territorio. Noi siamo nel format tradizionale popolare con musica, cibo e qualche novità per chi verrà a trovarci” aggiunge Marco Podestà presidente del Comitato Ineja.

“Edizione numero diciassette di MercantIneja in Calata Cuneo, disposizione lungo la banchina . Una selezione accurata di espositori che provengono da tutta Italia con tante cose diverse” spiega Paola Savella di Espansione Eventi.



“Da quest’anno abbiamo creato una sinergia con il Comitato di San Giovanni per portare la festa all’interno del tessuto commerciale di Onegli. Per questo motivo quest’anno abbiamo due date di Cineforum in via Antica dell’Ospizio. Stiamo lavorando per creare una sinergia con i bar della zona per creare un cocktail dedicato a San Giovanni e con i ristoranti che elaboreranno dei piatti a base di stocafisso. Inoltre in tutte le vetrine aderenti saranno presenti i poster delle edizioni passate della Festa di San Giovanni” dichiara Andrea Berselli presidente del CivNuovOneglia.



” Quest’anno abbiamo deciso di allargarci fuori dalla nostra sede storica quando il Civ ci ha proposto di collaborare con la Festa di San Giovanni con due proiezioni in via Dell’Antico Ospizio in modo da cercare di portare il cinema nel programma sempre più ricco di San Giovanni” spiega Marco Frassinelli del Cineforum.