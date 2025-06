Novi Ligure – Fine settimana di controlli straordinari dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini. Nell’ambito delle attività preventive promosse dalla Prefettura con il “Piano di Controllo Coordinato del Territorio”, sono state controllate oltre cinquanta persone, due delle quali denunciate. Una sorpresa nel gaviese alla guida in stato di ubriachezza da una pattuglia del Nucleo Radiomobile e l’altra dai Carabinieri della Stazione di Novi Ligure intervenuti per un sinistro autonomo a San Cristoforo, anche nella circostanza causato dalla guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri sono intervenuti anche lungo la strada per Serravalle, dove si è verificato un sinistro fra tre veicoli, la cui dinamica è in fase di accertamento.

Numerosi i posti di controllo sulle principali arterie cittadine e provinciali e i controlli nel centro storico e in esercizi pubblici. Azioni di contrasto e di prevenzione messe in campo dai Carabinieri della locale Compagnia per il rispetto del Codice della Strada e delle regole di civile convivenza nel corso delle vivaci serate estive del novese.