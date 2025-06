Continuano da parte della Polizia di Stato i servizi finalizzati a rendere le strade più sicure.

Nello scorso fine settimana, la Polizia Stradale di Alessandria ha effettuato controlli con specifici dispositivi per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, il servizio ha visto impegnate tre pattuglie, oltre a personale sanitario della Questura di Alessandria, che ha eseguito sul posto il prelievo di campioni salivari: gli stessi verranno poi inviati in laboratorio per le analisi di II livello, al fine di accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati 24 veicoli con i rispettivi conducenti e passeggeri, per un totale di 33 persone; tra i conducenti controllati, quattro sono risultati in stato di ebbrezza alcolica, di cui uno con un tasso alcolemico non oltre 0,80 g/lt, due con un tasso alcolemico compreso tra 0,80 g/lt e 1,5 g/lt, mentre uno è risultato avere un tasso alcolemico ben tre volte oltre limite consentito di 0,50 g/lt.

Tre conducenti, di cui due già positivi all’accertamento etilometrico, sono risultati positivi allo screening tossicologico di I livello: a questi è stata ritirata cautelarmente la patente di guida in attesa dell’esito delle analisi di laboratorio di II livello.

Ai quattro conducenti positivi al controllo con l’etilometro è stata ritirata la patente di guida; quelli con il tasso alcolemico oltre 0,80 g/lt, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria.

Infine, sono stati decurtati in totale40 punti patente.

Lo scopo dell’attività, che proseguirà anche nelle prossime settimane, è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo al fine di porre un freno ad un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade.