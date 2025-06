Inizierà il prossimo 29 giugno, e durerà fino al 5 luglio, il laboratorio di cinema con i due autori e altri cinque tutor, a San Sebastiano Curone (Alessandria): oltre ai due mentor, ci saranno altri cinque tutor con i 12 partecipanti, in arrivo da tutta Italia. Alcuni dei lavori potranno essere proiettati al prossimo Filmmaker Festival a Milano

Informazioni e iscrizioni: www.associazionevalcurone.it

Milano, 25 giugno – È tutto pronto per il workshop di una settimana tenuto in compresenza dai registi e autori Michelangelo Frammartino e Alessandro Comodin, il paesaggio è quello di una valle appenninica tra le più disabitate del nord Italia, a San Sebastiano Curone (Alessandria): il laboratorio di cinema sperimentale “areainterna” si svolgerà da domenica 29 giugno a sabato 5 luglio, su un paesaggio specifico. Sono 12 i partecipanti, in arrivo da tutta Italia, che saranno seguiti dai due mentor e da altri cinque tutor, pronti a realizzare un proprio progetto filmico. Il workshop è realizzato in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Tutte le informazioni sono sul sito www.associazionevalcurone.it.

Frammartino e Comodin sono due tra i nomi autoriali del cinema del reale con un approccio alla materia molto simile, premiati dalla critica e dal pubblico, ma dagli esiti differenti. Non saranno soli in questa settimana, ma seguiti da professionisti, che aiuteranno e daranno indicazioni agli studenti partecipanti – selezionati tra oltre 25 richieste da tutto il Paese. Il workshop prevede una quota di partecipazione comprensiva di alloggio: l’organizzazione fornirà il supporto logistico, mentre la strumentazione per la ripresa e montaggio video è a carico dei partecipanti (salvo diverse e concordate intese: in caso di necessità la strumentazione tecnica verrà fornita dall’organizzazione). Alcuni dei lavori realizzati avranno la possibilità, a seguito del workshop, di essere proiettati alla prossima edizione di Filmmaker Festival, che si tiene ogni anno a Milano.

Durante il workshop verrà filmata una documentazione di ciò che accadrà durante queste giornate, a cura dei tutor, dei mentor e degli studenti: due tutor coordineranno la gestione di due macchine da presa Bolex 16mm (con

carica a molla) e due registratori audio, che verranno usate liberamente da tutti i partecipanti. Il film sarà girato in pellicola, in bianco e nero, sviluppato e montato dai tutor.