Si è svolta nei giorni scorsi la seduta del Consiglio Comunale di Cervo, durante la quale sono stati affrontati e votati importanti punti all’ordine del giorno, riguardanti opere pubbliche, bilancio, tutela del paesaggio e valorizzazione storica del borgo.

Muro di contenimento in piazza San Giovanni Battista: approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza relativi al consolidamento del muro di contenimento in piazza San Giovanni Battista. Il consigliere Ettore Chiappori e il vicesindaco Massimiliano Gaglianone hanno ricostruito le motivazioni tecniche e le spese necessarie a rimuovere il pericolo generato dalle forti piogge dei mesi scorsi. I lavori, già in corso, dovrebbero concludersi entro la settimana successiva.

Cervo aderisce alla rete dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco

Uno dei momenti più significativi della seduta ha riguardato l’approvazione, con voto unanime, dell’adesione del Comune di Cervo all’Associazione dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco.

Il sindaco Lina Cha ha illustrato il percorso di ricerca storica che ha portato a ricostruire i legami tra il borgo e la casata dei Grimaldi, con particolare riferimento al matrimonio tra Ilaria del Carretto, figlia dei signori di Cervo, e il principe Ranieri di Monaco.

Il consigliere Maurizio Guglielmone ha sottolineato l’interesse diretto del principe di Monaco nel recuperare le radici storiche della propria famiglia in Liguria, mentre il consigliere d’opposizione Giacomo Vernazza ha ricordato l’identità repubblicana del borgo. L’adesione rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Cervo.

Parere negativo alla nuova proposta di tracciato del parco eolico

Altro punto centrale della seduta è stata la discussione sul progetto del parco eolico ‘Monte Chiappa’, composto da 7 aerogeneratori per una potenza di 29,4 MWp, che coinvolge i comuni di Andora, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi.

Il sindaco Cha ha espresso preoccupazione per la nuova ipotesi di tracciato viario, proposta dalla società Tozzi Green S.p.A. in seguito alle osservazioni ricevute in sede di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), che interesserebbe direttamente il territorio cervese. Tra le controdeduzioni pervenute dalla Tozzi Green c’è quella che prevede un nuovo percorso di accesso dal territorio di Cervo.

In Consiglio è stato evidenziato come questo comporti un impatto incompatibile con la vocazione turistica e agroalimentare di Cervo, mettendone a rischio l’equilibrio ambientale e l’economia locale.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una delibera che:

prende atto delle controdeduzioni presentate da Tozzi Green S.p.A.;



esprime parere negativo alla nuova proposta progettuale;



dà mandato alla Giunta di affidare un incarico tecnico per supportare formalmente la posizione contraria;



prevede l’organizzazione di una conferenza stampa aperta a tutti i sindaci del Golfo e al presidente della provincia di Imperia



Variazione di bilancio approvata con due astensioni

Il Consiglio ha poi ratificato la variazione di bilancio adottata dalla Giunta in via d’urgenza con delibera n. 67 del 10 giugno 2025, relativa a una riallocazione di spese per il personale.

Il consigliere Vernazza ha motivato l’astensione del suo gruppo con la mancanza di una visione programmatica da parte dell’Amministrazione. La delibera è stata approvata con 7 voti favorevoli e 2 astensioni (Vernazza e Drappero).