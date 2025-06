In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dalle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno di ogni anno per promuovere la protezione e la salvaguardia del pianeta, la Città di Casale Monferrato presenta “Casale Città Pulita”: la rinnovata campagna social dedicata alla corretta gestione dei rifiuti urbani, che riprende la prima edizione, del 2024, realizzata in collaborazione con Cosmo Spa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, contrastare l’abbandono dei rifiuti e far conoscere i servizi disponibili sul territorio, come la raccolta domiciliare degli ingombranti e la possibilità di segnalare disservizi o situazioni critiche. Attraverso una grafica chiara e immediata, diffusa sui canali digitali della Città di Casale Monferrato, la campagna punta a informare in modo semplice ed efficace i cittadini sui principali strumenti messi a disposizione per un ambiente più pulito e vivibile.

“L’ambiente non è solo un patrimonio da tutelare, ma anche un valore da condividere e rispettare nella quotidianità. – dichiara l’assessore all’Ambiente Gigliola Fracchia – Abbiamo scelto di far partire questa campagna il 5 giugno proprio per rafforzare il messaggio che la salvaguardia del territorio passa anche da gesti semplici e concreti, come smaltire correttamente i rifiuti o segnalare eventuali criticità. Casale Città Pulita è un invito a tutti a partecipare attivamente alla cura della nostra città”.