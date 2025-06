L’ Alexandria Opera Festival é un festival itinerante in luoghi pubblici e privati, che ha come caratteristica lo spostarsi da una località all’altra del territorio alessandrino. Un modo per portare l’opera lirica e l’operetta anche in aree che non hanno accesso a teatri lirici, in modo da raggiungere un pubblico più ampio.

Com’é il territorio alessandrino, area significativa in passato, per questa grande arte.

Il Festival é sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con la partecipazione di Alexala, Slala, Siof, Comuni, Pro Loco ed enti locali.

Quest’anno grandi titoli, oltre a concerti, come Tosca, Madama Butterfly, La Vedova Allegra e molto altro ancora.

Il primo appuntamento ad ingresso libero, é con la celeberrima Tosca di Puccini, selezione in forma semiscenica, il 14 giugno alle ore 21.15 ad Avolasca (Al) presso VILLA CERRUTI .

Fra gli artisti, soprano Tomoko Okabe sará Tosca; Cavaradossi sará impersonato dal tenore Giampaolo Guazzotti; Scarpia sará interpretato dal baritono Alessandro Senes, artista della Scala di Milano; Spoletta avrà la voce del tenore Valerio Perna. Coro della Tenuta Cravina. Direttore e maestro concertatore al piano Umberto Battegazzore.