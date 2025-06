Ormai è un classico: camminare per le strade di Tortona si è contornata da cestini stracolmi di rifiuti: di borse piene di rumenta che i cittadini lasciano lì invece di depositarli nei propria cassonetti perché hanno paura di pagare. Dopo alcuni svuotamente gratuiti e compresi nella tassa annuale, infatti, Gestione Ambiente fa pagare los vuotamento e così la gente abbandona i rifuti in strada.

Così non va: il sistema forse è da ripensare, ma visto che Gestione Ambiente (anzi noi, perché la tassa sulla spazzatura per legge si deve autofinanziare) non può modificarlo questo è il risultato