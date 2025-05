Viguzzolo – Nuovo incontro fra la cittadinanza e i Carabinieri. Questa volta è la Chiesa dell’Annunziata a ospitare un momento di riflessione e scambio sul tema dei reati predatori e delle truffe. Il furto in abitazione è senza dubbio uno dei reati più fastidiosi, perché oltre al danno materiale instilla nelle vittime un senso di insicurezza che arriva fin dentro le mura domestiche.

Grazie all’impegno congiunto fra i Carabinieri e la parrocchia, è stato possibile discutere di prevenzione, con consigli su come evitare queste tipologie di reato, creando anche un’occasione per invertire i ruoli, con i cittadini a parlare delle criticità riscontrate.

Il confronto ha portato proposte da mettere in campo, strategie comuni e condivise volte a garantire una maggiore sicurezza, con l’impegno congiunto delle Istituzioni locali e dei comandi dei Carabinieri sul territorio.

La numerosa partecipazione ha ancora una volta dimostrato quanto l’interesse della cittadinanza per la sicurezza sia sentito e radicato, così come la fiducia e la considerazione per il lavoro dei Carabinieri, quotidianamente impegnati nel garantire il pacifico godimento dei centri abitati e della proprietà privata, affinché il senso di sicurezza percepito possa essere sempre più ampio e reale. Dentro e fuori dalle mura domestiche.