Sarà una mattinata di festa e consapevolezza ambientale quella di venerdì 30 maggio, quando, dalle 9.30 alle 13.00, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina riceveranno ufficialmente la Bandiera Verde Eco-Schools per l’impegno dimostrato nella tutela del territorio costiero.

La Bandiera Verde è un riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education, la più grande organizzazione mondiale dedicata all’educazione ambientale. La sua visione è quella di un mondo in cui l’educazione generi un cambiamento positivo, insegnando alle persone a fare la differenza ogni giorno. In Italia, la FEE gestisce, dal 1987, vari programmi tra cui anche la Bandiera Blu. Il programma Eco-Schools, in particolare, mira a diffondere buone pratiche ambientali attraverso progetti formativi concreti, promuovendo comportamenti sostenibili e consapevoli.

Questa edizione del progetto ha registrato una partecipazione particolarmente sentita nel comprensorio dianese, coinvolgendo non solo studenti e insegnanti, ma anche numerose associazioni del territorio che hanno contribuito con esperienza e passione al percorso educativo. Tra queste spiccano Informare, Lions Club Diano Marina, GM, Verdeacqua e Tethys, e l’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

L’evento di venerdì – atteso in piazza Martiri della Libertà (davanti al palazzo comunale) – vedrà la partecipazione della referente nazionale Eco-Schools Albina Savastano, incaricata di consegnare il prestigioso vessillo all’asilo nido “La Casetta”, alla scuola dell’infanzia “L’Aquilone”, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Nella stessa piazza saranno allestiti gli stand a cura delle associazioni, che proporranno attività e laboratori rivolti ai bambini e al pubblico, con accesso libero. Il Comune di Diano Marina, grazie alla collaborazione con Camst e con il proprio Ufficio Istruzione, offrirà una merenda a tutti i partecipanti.

Durante l’anno scolastico, i bambini hanno anche elaborato un “Eco-Decalogo” dedicato alla tutela dell’ambiente marino, che verrà diffuso alla cittadinanza tramite manifesti e 300 volantini distribuiti sul territorio. Le regole, ideate e condivise in classe, rappresentano l’impegno concreto dei più piccoli verso la salvaguardia del mare. Tra i principi fondamentali, troviamo il rispetto degli animali e dei loro habitat, la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, la protezione delle tartarughe marine e l’uso consapevole delle imbarcazioni. Viene inoltre incoraggiato l’utilizzo di applicazioni digitali per riconoscere la flora marina e la segnalazione dei comportamenti dannosi per l’ambiente.

«La Bandiera Verde è il risultato di un percorso educativo che mette al centro il rispetto per la natura e la responsabilità verso il futuro» dichiara l’assessore all’Istruzione Sabrina Messico. «Vedere i nostri bambini così coinvolti, attenti e appassionati è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione. Ringraziamo le scuole, le associazioni e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dimostrando che la comunità educante può davvero fare la differenza».

«Si tratta di un’occasione importante per ringraziare studenti e insegnanti per il loro impegno, indispensabile per ottenere i riconoscimenti» aggiunge l’assessore all’Ambiente Barbara Feltrin. «I progetti presentati hanno l’obiettivo di sviluppare, promuovere e sensibilizzare sui temi della salvaguardia dell’ambiente e dell’inquinamento, per divulgare le bellezze e le opportunità legate al rispetto e valorizzazione del territorio. Il coinvolgimento delle scuole, la partecipazione attiva da parte di tutti, alunni, insegnanti in collaborazione con le associazioni, ha formato una coscienza collettiva sull’importanza della salvaguardia dell’ecosistema, di azioni responsabili e impegno della comunità scolastica per lo sviluppo sostenibile».