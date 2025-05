A distanza di quattro decenni, Diano Marina ha ospitato nuovamente i Fireball per la Seconda Regata Interzonale Fireball, nel weekend del 3 e 4 maggio. Un evento che ha riportato in città l’atmosfera magica del leggendario Campionato del Mondo del 1985. Organizzatore della competizione il Club del Mare, che ha saputo ridare vita a una tradizione velica profondamente radicata nella memoria del territorio ligure.

Così Attilio Norzi, presidente del Club del Mare: “Nel 1985 ospitammo proprio qui il Campionato Mondiale della Classe Fireball, una barca a spigolo molto performante, tecnica, non semplice da condurre. È una grande emozione, oggi, rivedere anche alcuni dei velisti che parteciparono da giovanissimi a quel mondiale. L’edizione del 1985 rimane nella storia non solo per l’elevato livello tecnico, ma anche per il suo significato simbolico: per la prima volta, l’Europa scoprì lo stile di vela proveniente dall’emisfero australe, grazie alla partecipazione massiccia di equipaggi da Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. Non mancarono momenti di tensione: la delegazione cecoslovacca si ritirò in segno di protesta contro l’apartheid, contestando la presenza degli atleti sudafricani”.

In questa edizione 2025 si è dato spazio a formazione, inclusione e spirito di squadra. Infatti questa seconda Regata Interzonale Fireball ha radunato una ventina di equipaggi, impegnati in quattro giornate intense, tra sessioni in mare e momenti formativi a terra. A guidare le attività tecniche Diego Negri, vice presidente del Club, olimpico e pluricampione mondiale nella classe Star, che ha organizzato e guidato gli allenamenti nei giorni precedenti le regate.

Non solo competizione: il Club ha voluto dare spazio anche all’inclusività. Continua il presidente Norzi: “Grazie al nostro Andrea Arasio, istruttore abilitato all’insegnamento della vela ai disabili, abbiamo potuto ospitare i ragazzi dell’associazione ‘Da Noi Per Voi’, coinvolgendoli in uscite in mare per assistere alle regate. Proprio i ragazzi di questa associazione hanno creato i premi per la regata e sono stati loro stessi a consegnarli ai vincitori. Un bel momento di inclusione e condivisione che ha reso ancor più significativo questo evento sportivo”. L’Associazione da Noi Per Voi è composta da un gruppo di ragazzi con diverse abilità. L’obiettivo del progetto è mirato a imparare vari mestieri artigianali e far emergere il potenziale in ognuno. Così è nata una “Bottega Artigiana” a Chiavari dove vengono applicate le abilità imparate per realizzare oggetti, recuperando materiali dimenticati e di riciclo. Il progetto dell’Associazione non ha fini di lucro e i ricavati della vendita dei prodotti sono reinvestiti nel progetto stesso, per continuare i laboratori in futuro.

La classifica finale della regata ha visto al terzo posto Dagnino – Capizzi del Circolo Vele Vernazzolesi, al secondo posto la coppia Burgau – Florence, provenienti dalla Francia, e primi classificati gli inglesi Rees-Schotte.

Il ritorno del Fireball a Diano Marina coincide anche con un’importante consacrazione per il Club del Mare: la Stella d’Oro al merito sportivo, conferita dal CONI, che si aggiunge alla Stella d’Argento ricevuta vent’anni fa. “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio”, ha commentato Norzi.

Un plauso speciale è stato rivolto all’Amministrazione comunale, alla GM e alla Guardia Costiera per il supporto logistico, soprattutto in concomitanza con l’avvio della stagione balneare. “Organizzare regate in questo periodo richiede grande coordinamento. Ringraziamo anche i nostri soci e i membri della giuria per l’impegno e la dedizione”.

Il motto del Club, “Campioni non si nasce, ma si diventa”, continua a guidarne l’attività con rinnovato entusiasmo. E già si guarda ai prossimi appuntamenti: “Riproporremo il Trofeo Vele d’Autunno, che l’anno scorso ha superato i 110 iscritti. Quest’anno vogliamo invitare anche squadre straniere, per allargare l’evento a livello internazionale”.