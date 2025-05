La Fondazione ha proseguito con successo il proprio impegno nell’ambito del grande progetto proprio “Diffusione della cultura”, sostenendo progetti editoriali di pregio, come la collana “Quaderni. Patrimonio della provincia di Alessandria” ideata per valorizzare la storia economica e culturale della città e della provincia di Alessandria.

I tre nuovi volumi, presentati al pubblico nel corso di una conferenza stampa alla presenza degli autori, sono il “Quarto dizionario dei cittadini illustri – Le Storie” a cura di Piercarlo Fabbio, “L’economia della ricerca. I fattori di sviluppo, l’innovazione, le eccellenze” firmato da Enrico Sozzetti, “Gli uomini del piombo” di Roberto Gilardengo.

La collana editoriale della Fondazione – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – si arricchisce di tre nuove pubblicazioni di prestigio che, ciascuna nel proprio ambito, rappresentano un importante contributo allo studio e alla conoscenza di tre aspetti fondamentali della nostra realtà: la storia dei personaggi alessandrini che hanno dato lustro alla nostra città e alla nostra provincia, una accurata analisi sul settore della ricerca e sui molteplici aspetti in cui è declinata e una versione romanzata sull’ambiente dell’editoria locale. Le pubblicazioni, come le precedenti, sono a disposizione di coloro che ne faranno richiesta ai nostri uffici con l’augurio che l’impegno degli autori, unito a quello della Fondazione, contribuiscano ad approfondire tematiche di interesse generale.

Nel “Dizionario quarto dei cittadini illustri: le storie”, Piercarlo Fabbio analizza un nuovo bacino di utenti, quello rurale, da cui sono emersi molti personaggi che hanno scritto pagine di storia della nostra provincia, proponendo una novità: storie di vita di cittadine e cittadini illustri, oltre all’appendice ai volumi precedenti, che offre schede biografiche di oltre un centinaio di personaggi.

Il volume L’economia della ricerca. I fattori di sviluppo, l’innovazione, le eccellenze di Enrico Sozzetti è un trattato sul valore della ricerca, come chiave per l’innovazione tecnologica che rappresenta il vero e, forse, l’unico motore dell’economia. La corposa elaborazione di dati e ricerche economiche e statistiche contribuisce a completare il quadro di un libro che spazia in ambiti molto diversi tra loro, dall’industria all’agricoltura, dai servizi alla sanità. La provincia di Alessandria è un autentico territorio di eccellenze in tutti i settori, una quotidiana testimonianza del valore della ricerca che unita alla capacità di fare squadra arriva a creare sinergie e collaborazioni che fino a pochi anni fa potevano essere giudicate come impossibili.

“Gli uomini del piombo” di Roberto Gilardengo, sono quelli che hanno lavorato ai giornali che si componevano e realizzavano con quel materiale, in decenni in cui il piombo, in realtà, era diventato tristemente noto per la tragedia del terrorismo che ha segnato un lungo periodo della storia italiana. In questo caso, la storia dei tipografi e dei giornalisti alessandrini sarà il punto di partenza di un romanzo che vedrà Alessandria sullo sfondo, attraverso il racconto di fatti veri e immaginari, divertenti e tragici.

La collana “Patrimonio della provincia di Alessandria” è edita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in collaborazione con la società strumentale Palazzo del Governatore.