Mentre sono in corso le indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto (e vi aggiorneremo appena possibile), seppur in gravi condizioni e in prognosi riservata è salva la ragazza di 17 anni precipitata dal quinto piano di un condominio eri sera, domenica 4 maggio.

Al momento le condizioni sono critiche ma come riferiscono i medici, stabili