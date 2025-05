L’impegno del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato prosegue per questo mese di maggio con alcuni eventi che ormai rappresentano appuntamenti fissi e nel contempo una forte conferma del lavoro svolto in questi anni di collaborazioni con altre associazioni o enti di promozione turistico culturale sul territorio.

Primo in ordine di tempo, l’appuntamento di venerdì 9 maggio, alle ore 17.30 presso la sede dell’Associazione Amici dell’Educatorio della Provvidenza, sita in corso Trento 13, in Torino. Fondata nel 2009, l’Associazione Amici dell’Educatorio della Provvidenza si occupa in particolare della conservazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico e artistico della Fondazione Educatorio della Provvidenza, con il fine di valorizzarne e diffondere il ruolo educativo svolto dallo stesso fin dal 1622. Organizza incontri, convegni, manifestazioni, ma anche aggiornamento e formazione e collabora con l’Università di Torino e con la rete delle Biblioteche Speciali e Specialistiche della Regione Piemonte. Nel novero degli incontri organizzati mensilmente su vari argomenti al fine di stimolare il dibattito e la riflessione, il Circolo è stato invitato con la conferenza “senza storia né gloria: il soldato e la guerra medioevale”, introdotto da Emiliana Conti, Presidente del Circolo a cui seguirà l’intervento del dr. Giorgio Marenco. Appassionato di storia militare ed apprezzato relatore nei convegni organizzati dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, esporrà con lo stile brillante che contraddistingue la sua oratoria, notizie sulla guerra medievale e del mestiere delle armi viste con gli occhi del comune soldato, cercando di approfondirne e contestualizzarne la mentalità, in maniera tale da far emergere la logica che può aver determinato tante di quelle scelte che, oggi, possono sembrare incomprensibili. Una Storia lontana dalle spiegazioni cattedratiche e vicina alla dimensione del racconto delle vicende quotidiane che appartennero alla vita dei nostri antenati.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO, ORE. 18.30

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO SALA ARANCIO.

“PER AMORE: OMAGGIO A FRANCO SCRIVANTI ED AI SUOI STUDI SULLA NOBILDONNA CAMILLA FAÀ DI BRUNO”

Da alcuni anni essere ospitati al Salone del Libro di Torino è per il Circolo motivo di orgoglio non solo per il prestigio della manifestazione, ma soprattutto perché ogni appuntamento sancisce una nuova tappa di un percorso divulgativo dell’associazione, espresso anche editorialmente. Nel corso di questi anni abbiamo presentato al Salone i romanzi storici della giornalista Cinzia Montagna, i fumetti sulla storia di Alessandria del talentuoso Giulio Legnaro, il libro di Silvia Perosino su letteratura e territorio.

Quest’anno partecipiamo alla kermesse culturale torinese con un convegno dedicato a Franco Scrivanti e agli studi da lui effettuati sulla figura della nobildonna Faà di Bruno.

Scrivanti, storico e ricercatore brunese, venuto a mancare da poco, è noto in special modo per l’apporto dato, grazie ai suoi approfondimenti e alle sue ricerche, allo sviluppo delle conoscenze sulla figura storica della nobildonna Camilla Faa di Bruno, affascinante personaggio femminile, chiave di volta nello sviluppo delle guerre di successione in Monferrato

Relatori in questa giornata di omaggio alla memoria della Storia e dello storico, saranno Emiliana Conti, presidente dell’Associazione, Angelo Soave vice presidente, Cinzia Montagna, giornalista, storica ed autrice di alcuni romanzi storici editi dai Marchesi con protagonista Camilla Faa di Bruno, e i figli del ricercatore Morgana Scrivanti e Moreno Scrivanti.

DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 10.00

SALONE POLIFUNZIONALE ” BRUNO MELLONE”, MONTIGLIO MONFERRATO

LA VERA STORIA DELLA NOCCIOLA DEL MONFERRATO

Altra collaborazione che nel rinnovarsi è per noi motivo di piacere e vanto è quella legata all’ambito della rassegna Golosaria. Per questa diciannovesima edizione 2025, il cui tema è “I Colori del Monferrato” fra arte, gusto e paesaggio, che vuole essere un omaggio alle infinite sfumature che rendono uniche queste colline, il Circolo presenterà il convegno “La vera storia della nocciola del Monferrato”. Il Convegno, che ha il patrocinio di Comune di Montiglio Monferrato, Pro loco di Montiglio, Accademia di Agricoltura di Torino, Coldiretti Alessandria e Coldiretti Asti, ha la finalità di far conoscere le caratteristiche della nocciola monferrina, uno dei prodotti più identificativi del territorio, ponendolo anche a confronto con tipologie di altre zone. In linea con il tema dell’evento, Il Circolo intende sottolineare il ruolo svolto dalle coltivazioni di nocciole quali elementi paesaggistici, aspetto visivo al quale corrispondono sapori e tecniche agricole di lunga tradizione. Non a caso, il convegno comprende una degustazione guidata di alcune varietà di nocciole e si concluderà con assaggi di Torta con nocciole tipica di Montiglio Monferrato, il modo migliore per testare la bontà della nocciola monferrina. Interverranno al convegno Emiliana Conti, Alberto Pansecchi (agronomo ed esperto in corilicoltura), Mauro Bianco (Presidente Federazione Provinciale Coldiretti Alessandria), Monica Monticone (Presidente Federazione Provinciale Coldiretti Asti) e Marco De Vecchi (Presidente Accademia Agricoltura di Torino e Presidente Osservatorio Paesaggio Asti). A seguire. Dalle ore 11.30 circa, degustazione nocciole e torta di nocciole.

Emiliana Conti

Presidente Circolo Marchesi del Monferrato