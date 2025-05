Domenica 18 maggio avrà luogo l’intervento per diserbare la pavimentazione di piazza Malaspina dalla vegetazione erbacea spontanea infestante, tramite un apposito trattamento chimico. L’operazione inizierà alle ore 5 del mattino, proseguendo fino alle 7 e la piazza resterà chiusa all’accesso dei pedoni per le 12 ore successive: quindi fino alle ore 19 piazza Malaspina sarà interdetta al passaggio.

Importante ricordare alcune precauzioni necessarie a causa delle sostanze chimiche utilizzate: non avvicinarsi all’area durante il trattamento, non toccare o ingerire oggetti presenti nell’area trattata; non introdurre nella piazza animali d’affezione.