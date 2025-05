E’ stato ammesso al finanziamento il progetto “Derthona in Bici” presentato dal Comune di Tortona nell’ambito del bando nazionale “Bici in Comune” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport.

La proposta tortonese si è classificata ventesima su circa 850 partecipanti presentando un progetto realizzato in partenariato con il Comune di Viguzzolo e con le associazioni del territorio I Colli di Coppi ASD, Azalai ASD, FIAB Alessandria “Gli Amici della Bici”, Quarto Piemonte, richiedendo un finanziamento di 62 mila euro su 93 mila complessivi.

“Voglio innanzitutto ringraziare gli uffici comunali – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Giordana Tramarin – che hanno seguito la progettualità, il settore Lavori Pubblici e l’ufficio Sport, tutte le associazioni e i partner del progetto, il Consigliere Gianfrancesco Galanzino che ha portato l’argomento all’attenzione della Commissione Sport presieduta da Antonio Simoniello, collaborando all’elaborazione della proposta. Anche le associazioni sportive ciclistiche hanno presentato progetti che sono stati integrati nel documento finale. Credo che, tutti insieme, sia stato fatto un grande lavoro di squadra”.

“Derthona in Bici” si prefigge la riqualificazione della pista ciclabile esistente Tortona-Viguzzolo attraverso il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, la promozione turistica e territoriale attraverso la realizzazione di qr code divisi in canali tematici di carattere informativo e turistico. Infine, la realizzazione di eventi incentrati sulla promozione della mobilità su due ruote con valenze storiche e culturali, naturalistiche ed ecosostenibili, turistiche e promozionali delle tipicità del territorio, di educazione civica, sicurezza e prevenzione.

La proposta progettuale si sviluppa su tre linee di intervento: la prima relativa alla promozione turistica del territorio prevede l’installazione di qr code che, collegati a Google Maps, permettano di raggiungere luoghi di interesse come scuole, ospedale, uffici pubblici, forze dell’ordine; luoghi turistici come musei, Teatro Civico, Duomo, etc.; inoltre i luoghi legati alla promozione dei prodotti tipici che segnalerà cantine, ristoranti, pasticcerie e aziende di produzioni locali. Per quanto riguarda il secondo ambito d’intervento, la riqualificazione della pista ciclabile che collega Tortona e Viguzzolo, è prevista l’implementazione dei cordoli di separazione dalla carreggiata in corso Pilotti, una migliore segnaletica orizzontale sul tracciato, l’installazione di un sistema per la segnalazione e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali, in particolare sulla sp 121 per aumentare la visibilità notturna. Infine, terza linea di intervento riguarda l’organizzazione di eventi che oltre a quelli tradizionali legati al mondo della bicicletta, come La Mitica Ciclostorica, consentiranno la realizzazione di progetti di promozione della mountain bike (in collaborazione con l’associazione Enjoy the Trail), oltre a diverse pedalate organizzate sul territorio tortonese.