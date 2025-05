Casale Monferrato – Prenderà il via domani, venerdì 23 maggio, la 43^ edizione della “StraCasale”, la gara podistica non competitiva e a scopo benefico nata nel 1980 grazie alla locale Pro Loco con il supporto del Cavalier Berardi, figura di spicco dell’eccellenza sartoriale casalese. Sostenuta dal Comune e della cittadinanza, la manifestazione è divenuta negli anni un evento di grande richiamo nel panorama socio-sportivo monferrino e dal 1998 rivolge la propria missione alla beneficenza, sostenendo l’Anffas, l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, profondamente radicata nel territorio, e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Anche l’Arma dei Carabinieri sarà presente e solidale nel sostenere l’iniziativa, con uno stand allestito in Piazza Castello che ospiterà le autovetture di servizio moderne e d’epoca del pronto intervento, dove uomini e donne in uniforme saranno a disposizione del pubblico e degli atleti per informazioni e curiosità e per lanciare, attraverso lo sport, un messaggio di sensibilizzazione per la promozione della cultura della legalità. L’impegno, rivolto principalmente alle nuove generazioni, non si ferma ai più giovani, perché i valori universali dello sport possano aiutare a prendere maggiore coscienza di alcuni fenomeni di stretta attualità e stimolare la creazione e lo sviluppo di un’auspicata rete sociale di contenimento per le violenze di genere, il bullismo e i reati predatori in danno di anziani e fasce deboli.

La presenza dei Carabinieri rappresenta il desiderio di avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni, alimentando la fiducia che soprattutto le vittime di reato devono potere sentire per trovare il coraggio di chiedere aiuto, per potere uscire dalle sabbie mobili delle violenze, degli atti persecutori, delle minacce, delle molestie sessuali e delle discriminazioni.

Tutto questo partendo dall’educazione allo sport, in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre impegnata anche con i suoi plurimedagliati atleti a livello internazionale.

Presso lo stand, sarà proiettato un video istituzionale sull’organizzazione e le attività dei Carabinieri, per conoscere meglio gli uomini e le donne che da oltre due secoli garantiscono la sicurezza dei cittadini e, come nella circostanza, degli eventi, e saranno distribuiti gadget, dépliant e materiale informativo per adulti e bambini.