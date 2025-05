Una voce straordinaria per omaggiare una delle più grandi interpreti italiane di tutti i tempi e, allo stesso tempo, sostenere la ricerca sanitaria: sabato 10 maggio alle ore 21 il Teatro Alessandrino ospiterà lo spettacolo “Grande, grande, grande”, un tributo musicale dedicato a Mina con l’interpretazione di Michela Borgia.

L’evento, organizzato da Primafila Eventi & Spettacoli, sosterrà Solidal per la Ricerca: parte del ricavato verrà infatti devoluto per il sostegno delle attività del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

In particolare, la donazione supporterà la ricerca sul Morbo di Hirschsprung condotta all’interno della Unit Centro Bosio del DAIRI, coordinata dal dott. Alessio Pini Prato, Direttore della Chirurgia Pediatrica dell’AOU AL. I risultati preliminari di trapianti di cellule staminali per questa malattia rara dell’intestino che colpisce i neonati sono infatti promettenti in termini di sopravvivenza e integrazione delle cellule a livello intestinale e nelle strutture nervose gangliari. Per questo sostenere concretamente la ricerca del Centro Bosio è ancora più importante: per continuare ad aumentare le conoscenze su questa possibilità e offrire cure migliori ai piccoli pazienti del Presidio Infantile “Cesare Arrigo”.

Un’occasione speciale quindi per coniugare musica e beneficenza, contribuendo alla valorizzazione dell’impegno scientifico e al sostegno concreto della ricerca sanitaria locale.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono acquistabili su Ticketone.it. Per informazioni e prevendite è possibile contattare il 347 8347584 o lo 0131-640695.