Serravalle Scrivia – È entrato in un negozio di un noto marchio di lusso francese dell’Outlet, ha preso diversi capi di vestiario dagli scaffali e si è nascosto nei camerini per indossarli tutti, a strati, sotto ai proprio. Con nonchalance, ha poi cercato di uscire dal negozio senza pagare. I commessi hanno però notato il comportamento sospetto e lo hanno monitorato. L’immediata chiamata al 112 ha permesso ai Carabinieri di giungere rapidamente e di individuare il ladro appena fuori dal negozio. Ricondotto all’interno del punto vendita, l’uomo, un 50enne con numerosi precedenti per furto, ha dovuto togliersi i diversi strati di vestiti griffati, che sono stati recuperati e restituiti al responsabile del negozio.

Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato e la proposta per l’allontanamento dal Comune.

In questa coda di festività e per l’imminente ponte del 1° Maggio, proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure sul territorio della giurisdizione e, in particolare, all’interno dei viali commerciali di Serravalle e delle aree di parcheggio adiacenti, dove è costantemente presente un grande afflusso di visitatori e clienti.

Anche grazie alla fattiva collaborazione dei responsabili dei negozi, del servizio di vigilanza e della direzione della società che gestisce l’Outlet, i Carabinieri puntano a garantire la sicurezza degli avventori e dei lavoratori del settore, prevenendo i reati predatori e intervenendo prontamente in caso di commissione.