5 luglio 2025 – Piazza dei Corallini, Cervo (IM), ore 21.30

La prima presentazione nazionale del Premio Strega 2025

Nel cuore dell’estate ligure, sabato 5 luglio 2025, la magica Piazza dei Corallini di Cervo si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico d’eccellenza per uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione: “Cervo ti Strega”.

Un evento straordinario, capace di fondere la grande letteratura, la bellezza di uno dei borghi più suggestivi d’Italia e l’emozione dell’incontro diretto con l’autore o l’autrice più importante dell’anno: quello o quella del libro vincitore del Premio Strega 2025, appena proclamato a Villa Giulia a Roma.

Sarà infatti la prima presentazione ufficiale in Italia del libro vincitore del prestigioso premio letterario, con l’autore che incontrerà il grande pubblico per raccontare il suo romanzo e il cammino che lo ha condotto al riconoscimento più ambito della narrativa italiana.

A condurre la serata, con eleganza e competenza, sarà Monica Giandotti, apprezzata giornalista e conduttrice Rai, che guiderà il pubblico in un dialogo avvincente tra parole, idee e visioni.

Ad arricchire la serata, gli intermezzi musicali di grande fascino firmati da Paolo Ballardini e dalla sua chitarra elettrica: sonorità che dialogheranno con la letteratura, creando un’esperienza multisensoriale, sospesa tra incanto e riflessione.

“Cervo ti Strega” è molto più di una presentazione letteraria: è un rito collettivo, un momento di condivisione e bellezza, ormai entrato nel cuore degli appassionati come un classico dell’estate ligure. Un appuntamento che, anno dopo anno, “strega” con il potere delle parole e delle note, trasformando una piazza in teatro, un libro in emozione viva, un autore in voce dell’immaginazione.

L’incantesimo della cultura anche quest’anno vi aspetta a Cervo!

«Superata la boa della decima edizione di “Cervo ti Strega”, è per me un grande piacere tornare ancora una volta nell’incantevole Piazza dei Corallini per celebrare la grande letteratura insieme all’autrice o all’autore premiato a Villa Giulia, quest’anno con ancora nel cuore le emozioni della serata finale che si terrà appena due giorni prima.» (Stefano Petrocchi)

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO

Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile è un piano per lo sviluppo di Cervo, del suo territorio e della sua comunità nel segno dell’arte e della cultura.

Per la nostra Amministrazione sostenibilità significa avere cura dei nostri piccoli grandi spazi millenari, rispettare la quotidianità dei nostri concittadini e proporre ai visitatori un’esperienza a misura d’uomo, lenta, intensa e per questo memorabile.

L’obiettivo strategico di questo progetto è dunque quello di creare valore – materiale e immateriale – ottimizzando le risorse per aumentare la nostra efficacia e la nostra efficienza.

Lento èper così dire una cornice, una matrice a supporto della nostra politica di sviluppo che conferisce omogeneità, coerenza e continuità alle molte iniziative che in corso d’anno il nostro Comune organizza intorno ai suoi eventi più prestigiosi: il Festival Internazionale di Musica da Camera e Cervo Ti Strega.

Come è consuetudine, la conferenza stampa di primavera presenta in anteprima il cartellone estivo e la scelta di aprire a Genova non è casuale: Cervo oggi è il più longevo festival musicale di Liguria e ormai da tempo si apre a tutta la sua regione, con collaborazioni che oltra alla qualità artistica rafforzano complessivamente l’offerta culturale e turistica della nostra Regione nel suo insieme: cito tra gli altri e a puro titolo di esempio il Festival di Carro e l’Amfiteatrof di Levanto, con il quale anche quest’anno facciamo squadra, da Ponente a Levante, passando per Genova con la GOG – Giovine Orchesta Genovese e con il Premio Paganini, che ad ogni edizione presenta nel nostro Borgo i suoi migliori talenti, per finire a Borgio Verezzi, con il Festival teatrale organizzato a due passi da Cervo.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera e Cervo ti Strega portano nel nostro Borgo artisti affermati e giovani talenti, selezionati dalla Commissione Artistica secondo criteri di qualità, creatività e strategia progettuale per coinvolgere non soltanto gli amatori più fedeli e tecnicamente preparati, ma anche un pubblico di ogni età che, pur non essendo esperto, sa apprezzare la magia della cultura. Anche grazie a una politica ormai rodata di bigliettazione con scontistiche, voucher, convenzioni, mirate soprattutto ad attrarre nuovi segmenti di utenza, e in primis i giovani, che insieme ai residenti godono di agevolazioni significative.

In questi anni l’Amministrazione ha tanto lavorato per legarsi al territorio e fare rete con enti, istituzioni scolastiche, operatori turistici, terzo settore, volontariato e associazionismo con la finalità ultima di educare e portare la bellezza dell’arte al pubblico di ogni età.

Dopo un decennio denso di scelte innovative e sostanziali, improntate al cambiamento per cogliere anno dopo anno le suggestioni e le tendenze di un tempo nuovo per coniugarle con il patrimonio eterno della Grande Musica, il 62mo Festival inaugura un nuovo impianto organizzativo.

Le novità riguardano in particolare il cartellone, che in un’ottica di progressiva destagionalizzazione e di ampliamento della stagione culturale, inaugura una prima, piccola rassegna Off con l’obiettivo di aprirsi alle proposte più nuove e curiose – e forse per questo più ‘rischiose’, improntate soprattutto alla interdisciplinarità e alla sperimentazione.

L’altro elemento di novità riguarda la squadra: una nuova Commissione Artistica, presieduta da Roberto Iovino, un ufficio stampa neo-nominato e fortemente radicato sul territorio, un gruppo di lavoro coordinato direttamente dal Comune di Cervo e guidato dal consigliere delegato Walter Norzi, che si avvale di consulenti esperti per sviluppare in particolare la visibilità, la comunicazione e la rete di partner e sponsor.

Lina Cha, Sindaco