Serravalle Scrivia – Controlli rafforzati nell’area della zona commerciale, con l’impiego di pattuglie provenienti dalle Stazioni della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure, in vista dell’apertura del periodo degli sconti e del grande afflusso di acquirenti e visitatori previsti, come consuetudine, per il fine settimana.

Numerose le autovetture e le persone controllate già nel primo giorno, anche al fine di prevenire attività illecite e furti, oltre a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Soccorso, nella circostanza, un motociclista caduto in località Crenna a causa di una macchia d’olio sversata da una ruspa operante nei lavori di un cantiere. Il motociclista ha perso il controllo ed è finito contro il guard-rail a bordo carreggiata. I Carabinieri e il personale del 118 intervenuti hanno constatato fortunatamente solo escoriazioni e lievi danni al veicolo. Al termine delle operazioni, che hanno richiesto l’attuazione del senso unico alternato, la circolazione è ripresa regolarmente.