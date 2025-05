Venerdì 23 Maggio – Teatro Romano – Via Scatilazzi – Acqui Terme



VITA – Ludi Aquaenses: in scena la prima rassegna di Teatro Antico del progetto Acqui Terme Romana.

“Il Teatro Romano di Acqui Terme torna a vivere, a risuonare di voci, emozioni, storie antiche che si intrecciano con la passione del presente.” così ha dichiarato il Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini – Sindaco dell Città di Acqui Terme in merito la nuova rassegna di Teatro Antico in scena Venerdì 23 Maggio 2025 “Ad Aquae Statiellae prende forma VITA – Ludi Aquaenses, una giornata interamente dedicata al Teatro Antico, alla bellezza della parola classica, all’incontro tra generazioni e linguaggi.”

Spettacoli Pomeridiani – ore 17:00

Rappresentazioni a cura degli Studenti degli Istituti Scolastici del Piemonte

Spettacolo Serale – ore 21:00

“Aulularia” di T.M. Plauto – Teatro della Juta

INGRESSO LIBERO

In scena, non solo grandi testi della tradizione greca e latina, ma anche i giovani studenti delle Scuole Secondarie del Piemonte, che – insieme agli attori del Teatro della Juta – daranno vita a un’esperienza teatrale autentica, intensa, viva. Un’occasione rara per vedere il teatro come strumento di dialogo tra passato e presente, capace di coinvolgere, sorprendere, far riflettere.

Ludi Aquaenses fa parte del più ampio progetto di valorizzazione e divulgazione culturale Acqui Terme Romana, che punta a riscoprire le radici antiche della città e a farle conoscere attraverso l’arte e la partecipazione attiva.

È un vero e proprio viaggio nel tempo: sotto il cielo di maggio, tra le colonne romane, le voci dei giovani incontrano i grandi miti e le domande eterne dell’uomo. È qui che il teatro diventa ponte, occasione di crescita, di scoperta, di bellezza condivisa.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Egato 6 e Siscom, e grazie al prezioso sostegno di realtà del territorio che credono nel valore della cultura: Lions Club Acqui Terme Host, Lions Club Acqui e le Colline Acquesi, Rotary Club Acqui Terme, Soroptimist International Club di Acqui Terme.

Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata di teatro, storia, emozione.

Perché la parola antica ha ancora molto da dire. E i giovani, ancora di più.