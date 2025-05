La Questura di Alessandria, la Sezione Polizia Stradale di Alessandria e del distaccamento di Valenza, gli Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentatori del corso di formazione presso la “Cardile” di Alessandria ed il Pullman Azzurro hanno preso parte alla manifestazione In piazza per un sogno, evento organizzato domenica 25 maggio dalle associazioni Porsche Group Nord Ovest, Sport Cars Nord Ovest in piazza Garibaldi ad Alessandria.

Oltre 130 automobili Porsche d’epoca e non solo hanno pacificamente e calorosamente invaso la piazza ed i piloti hanno accolto negli abitacoli altrettanti co-piloti d’eccezione ovvero le bambine e i bambini che sono stati i protagonisti dell’evento “In piazza per un sogno”.

Iniziativa lodevole per la finalità benefica con cui è stata proposta; è stata infatti l’occasione per una raccolta fondi per il presidio pediatrico “Cesare Arrigo”, in particolare per l’acquisto di un innovativo sistema di videocistoscopia pediatrica ad alta definizione da destinare alla Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile dell’AOU AL.

Il concetto esserci sempre, ma anche vicini alla gente, perorati dalla Polizia di Stato, hanno la loro rappresentazione in manifestazioni come quella vissuta domenica, quando la divisa è uno strumento di conoscenza, partecipazione e condivisione con la cittadinanza.