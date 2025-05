Sarà consegnato ufficialmente il prossimo 22 maggio, alle ore 10:30, alla Breast Unit dell’Ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona, un ecografo portatile acquistato grazie ai fondi raccolti durante il concerto benefico dei Nomadi, tenutosi nel maggio 2023.

Lo strumento, indispensabile per esami diagnostici e procedure interventistiche ecoguidate, ha un valore di circa 30.000 euro ed è stato donato dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione provinciale di Alessandria ODV.

L’iniziativa di raccolta fondi si è svolta nell’ambito della manifestazione “Love for music… Music for love”, che aveva già permesso di destinare parte del ricavato all’acquisto di un dermatoscopio portatile, attualmente in uso presso l’ambulatorio di Videodermatoscopia della LILT, nel distretto ASL AL presso l’ex caserma Passalacqua, per la prevenzione dei tumori cutanei in particolare del melanoma.

L’impegno della LILT si fonda sulla promozione della cultura della prevenzione, considerata il mezzo più efficace per contrastare il cancro. L’associazione opera costantemente per incentivare la prevenzione primaria, promuovendo stili di vita sani e scoraggiando abitudini dannose come il fumo, l’abuso di alcol, un’alimentazione scorretta e la sedentarietà. Allo stesso tempo, sostiene la prevenzione secondaria per ridurre i ritardi diagnostici, incoraggiando controlli specialistici e la partecipazione ai programmi di screening.

Un ulteriore obiettivo della LILT è l’accompagnamento dei pazienti lungo l’intero percorso della malattia oncologica, promuovendo anche la ricerca. In quest’ottica, la sezione di Alessandria ha sempre mostrato particolare vicinanza ai reparti ospedalieri a indirizzo oncologico degli ospedali della provincia.

Fedeli al principio di restituire al territorio ciò che da esso è stato raccolto, la LILT di Alessandria ha scelto di destinare integralmente i fondi a favore di un’eccellenza locale come la Breast Unit dell’Ospedale di Tortona.

Un sentito ringraziamento va ai promotori e direttori artistici della serata benefica, il tenore Emanuele Semino e il maestro Enzo Consogno, e agli sponsor, grazie ai quali è stato possibile coprire integralmente i costi organizzativi, consentendo alla LILT di ricevere l’intero incasso. Va riconosciuto anche l’enorme contributo dei più di cento volontari coinvolti nell’organizzazione e nella raccolta fondi, nonché la partecipazione di quasi duemila cittadini che hanno preso parte al concerto, dimostrando grande generosità e spirito di comunità.

Il Dott. Francesco Marchitelli, Direttore Generale dell’ASL di Alessandria esprime profonda gratitudine al Responsabile della SS Senologia di Tortona, dott. Francesco Millo, alla coordinatrice infermieristica, dott.ssa Laura Maria Luigina Giorcelli e a tutto il personale medico e infermieristico della Breast Unit. Grazie all’instancabile dedizione e alla professionalità che li contraddistingue, il reparto ha saputo garantire un’elevata qualità nell’attività diagnostica. Un ringraziamento speciale alla LILT, per la preziosa collaborazione che ha permesso ancora una volta, con un gesto così importante e concreto come questa donazione, di dimostrare l’eccellente collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale e l’Associazione.