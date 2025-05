Si è tenuto mercoledì 14 maggio l’attesissimo evento finale del “Festival del corto: ciak che imballo!”

In un Teatro gremito di studenti, insegnanti, critici cinematografici, registi, sceneggiatori, giornalisti, i cortometraggi del Festival hanno riscosso un successo straordinario, superando ogni aspettativa, e conquistando ben oltre 20.000 visualizzazioni e “like” su YouTube. La creatività esplosiva dei giovani alunni delle Scuole Secondarie è stata sorprendente.

Le 10 opere in concorso al Festival del Corto: CIAK che imballo!, frutto della passione e dell’impegno di studenti e docenti, hanno stupito tutti per l’incisivo messaggio ambientale, l’originalità, l’ingegno, la tecnica di montaggio, la scelta della colonna sonora, dimostrando la potente sinergia tra il linguaggio universale del cinema e la consapevolezza ambientale. Saranno utilizzati anche in futuro per sensibilizzare le nostre comunità.

L’elenco dei vincitori dopo le immagini:

“GRAN PREMIO DELLA CRITICA”

1° classificato IC TORTONA B Scuola Secondaria di I Grado “M. PATRI” di Tortona classe 3B / titolo corto: “La bulla non ricicla!”.

2° classificato FOR.AL di Novi Ligure (A.F.T. “Cesare Canefri”) classe 2B Operatore elettrico / titolo corto: “Storia riciclata di un birillo”.

3° classificato CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI di Novi Ligure classi 1 – 2 – 3 Operatore informatico / titolo corto: “Trash Talk-Vita da Rifiuti”.

“PREMIO VOCE DEL POPOLO SOCIAL”

1° classificato LICEO PEANO di Tortona Scuola Secondaria di II Grado classe 3A – Liceo delle Scienze Umane / titolo corto: “Ogni imballaggio conta” – like 595 – visualizzazioni 3.690.

2° classificato LICEO PEANO di Tortona Scuola Secondaria di II Grado classe 3A – Liceo Scientifico / titolo corto: “Piccoli Gesti” – like 582 – visualizzazioni 4.053.

Menzioni speciali della giuria critica.

Il sogno della bottiglia – Classe 3C Scuola Secondaria di I Grado “M. Patri” Tortona – Originalissima contaminazione tra teatro di figura, stop motion e narrazione filmica. Tanta tecnica, tanta postproduzione e immaginazione, bravi!

Together we can make a difference – Classe 2° Operatore del Benessere/Estetica Istituto Professionale Santachiara Tortona – Un cast tutto al femminile per un corto interculturale che, superando anche i confini della lingua, diffonde un messaggio universale. Rispettare non solo l’ambiente in cui viviamo, ma l’intero pianeta.

Buttami via – Classe 2A Scuola Secondaria di I Grado Istituto San Giuseppe Tortona – Rielaborazione fresca e spumeggiante del genere musical. Una rappresentazione corale, ironica e tesa a sdrammatizzare senza rinunciare all’efficacia del messaggio. Eccellente.

E se ci incartiamo? – Classe 2B Scuola Secondaria di I Grado Istituto San Giuseppe Tortona – Un corto semplice, spontaneo ma con una marcia in più: il talento dei giovanissimi interpreti che daranno del filo da torcere nella prossima edizione del Festival.

Un salto nel passato – Classe 3B Scuola Secondaria di II Grado Liceo Scientifico Peano Tortona – L’espediente del flash back; un salto nel passato nel tentativo di modificare il futuro angoscioso che incombe. La scelta coraggiosa di interrompere la linearità della narrazione; con questo video praticamente sono stati esplorati (quasi) tutti i generi cinematografici.