Dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno, il Comune di Imperia torna con la seconda edizione di ‘Incontri a Imperia’ che, per tre serate di fila, animerà Banchina Aicardi, sul molo di Oneglia.

La rassegna è ideata e curata gratuitamente dalla giornalista Lucia Scajola, allo scopo di stimolare il dibattito sui temi dell’attualità internazionale e nazionale, grazie alla partecipazione dei protagonisti dell’informazione del nostro Paese.



Si parte con la prima serata, venerdì 4 luglio alle 21.30, animata da due volti notissimi: Paolo Del Debbio, giornalista televisivo e Paolo Mieli, scrittore e giornalista.

Il secondo appuntamento, sabato 5 alle 21.30, vedrà sul palco Giuseppe Cruciani, voce e volto irriverente de La Zanzara, programma cult di Radio24, per una riflessione sul concetto di ipocrisia, al centro del suo prossimo libro in uscita.

Ospiti d’onore dell’ultimo talk, domenica 6, saranno Maurizio Molinari, già direttore de La Repubblica e de La Stampa, e Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, per un confronto sul delicatissimo momento internazionale, tra nuovi e vecchi protagonisti alla ricerca di un difficile riequilibrio globale.

A condurre le serate, insieme con la curatrice Lucia Scajola, sarà Roberto Arditti, giornalista e opinionista televisivo, esperto di affari internazionali.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà ancora sulla Banchina Aicardi, ai piedi delle suggestive gru dell’antico porto di Oneglia.

La partecipazione, grazie a un accordo con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, vale il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all’Albo.