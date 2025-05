In data odierna dalle ore 11:30 i Vigili del Fuoco di Alessandria, con prima partenza con AutoPompa Serbatoio e squadra mezzi speciali con Autobotte, sono intervenuti sull’autostrada A21 al km 80 in direzione Piacenza per l’incendio della motrice di un autocarro pesante refrigerato trasportante generi alimentari.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme anche con l’utilizzo di schiumogeni antincendio di ultima generazione; attualmente sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e bonifica.

Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Stradale e della Società Concessionaria dell’Autostrada per i necessari provvedimenti di chiusura del traffico al fine di permettere le operazioni di spegnimento.