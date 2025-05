Sabato 17 maggio s’inaugurano la Scuola del Gusto, il Wine Working e il Congresso dei Comunicatori del Cibo e del Vino Rosignano Monferrato, suggestivo borgo tra le belle colline del Monferrato casalese (Alessandria) – cuore della Core Zone Unesco “Il Monferrato degli Infernot” – prosegue con decisione il più ambizioso progetto di cultura gastronomica mai avviato sul territorio. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cesare Chiesa e coordinata dal gastronomo Pier Ottavio Daniele, che prende forma grazie al progetto di rigenerazione territoriale “Rosignano Accoglie – Saperi e Sapori in Monferrato”, vincitore del Bando Borghi del PNRR 2021.Sabato 17 maggio saranno inaugurati tre nuovi tasselli fondamentali di questo percorso:La Scuola del Gusto,il Wine Working,la prima tappa del Congresso dei Comunicatori del Cibo e del Vino.Un viaggio tra cultura, paesaggio ed enogastronomia, per valorizzare la ricchezza del territorio e stimolare nuove forme di turismo e partecipazione sociale. Un progetto per vivere e far rivivere il borgoRosignano Monferrato, oggi più che mai, si racconta attraverso i suoi paesaggi vitivinicoli, la sua storia e i suoi prodotti d’eccellenza, facendosi sempre più attrattiva per visitatori e turisti. In questo contesto, l’amministrazione ha recuperato e reso visitabili 7 Infernot di proprietà comunale: un patrimonio prezioso, non sempre accessibile al pubblico in altre località Unesco. Ed è proprio tra i vicoli di Rosignano che prende forma un percorso del gusto, capace di connettere il patrimonio enogastronomico con l’arte, la memoria e l’innovazione.Il recente incremento dei flussi turistici (confermato dai dati dell’ATL Alexala) dimostra come il turismo rurale sia oggi una leva concreta per la rinascita dei borghi. Rosignano Monferrato si propone come modello di rigenerazione, contrastando lo spopolamento con nuove opportunità e servizi. Il programma del 17 maggioOre 17.00 – Inaugurazione della Scuola del Gusto – Casa Cassano

Restaurata grazie al progetto “Rosignano Accoglie”, Casa Cassano ospiterà la Scuola del Gusto, gestita da H-foR. Uno spazio dedicato alla formazione, allo studio delle ricette tradizionali e alla loro innovazione, aperto alla comunità e ai professionisti dell’agroalimentare. Ore 18.00 – Inaugurazione del Wine Working – Palazzo 11 Settembre

Nel cuore del borgo apre il Wine Working, spazio coworking pensato per le nuove generazioni. Un luogo dove idee, creatività e competenze si mettono al servizio delle aziende locali, attraverso linguaggi moderni: fotografia, narrazione, grafica, scienza e comunicazione. Un’opportunità per valorizzare il talento giovanile e rafforzare il tessuto socioeconomico del Monferrato. Ore 18.30 – Teatro Ideal – Congresso dei Comunicatori del Cibo e del Vino

Prende il via la prima tappa del Congresso dei Comunicatori del Cibo e del Vino, con la partecipazione di Edoardo Raspelli, Piera Genta (Corriere della Sera Torino, Italia a Tavola) e Leopoldo Rieser (Slow Food Editore, Repubblica Torino), coordinati da Pier Ottavio Daniele. Un momento di confronto tra operatori, giornalisti e amministratori locali, per riflettere sul futuro dei borghi e sulla comunicazione del patrimonio gastronomico.

A loro sarà dedicato uno speciale Infernot della Memoria Gastronomica, all’interno del quale, grazie a un sistema multimediale, si potrà approfondire la cultura enogastronomica del Monferrato. InvitoSiamo lieti di invitarvi a partecipare agli eventi di sabato 17 maggio.

Vi aspettiamo alle ore 18,30 al Teatro Ideal per il congresso, seguito da un brindisi con i vini e i prodotti del territorio. Un’occasione per vivere Rosignano Monferrato, scoprirne la bellezza e condividere insieme il gusto del futuro.