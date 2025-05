Sabato 10 maggio presso la Chiesa Cattedrale di Tortona e stato celebrato da S. E. monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona, il Giubileo Diocesano delle Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso.

Il sottoscritto Direttore dell’ Ufficio Diocesano e Cappellano della Polizia di Stato e la Commissione formata da Arsura Cinzia, Pellegrino Bruno, Pianetta Enrico, Breglia Raffaele e Semino Giuseppe hanno organizzato questa Solenne Cerimonia all’ interno del ricco programma giubilare che la Diocesi di Tortona propone per offrire un importante momento di coinvolgimento nella vita ecclesiale, affinché il Signore possa donare a tutti i partecipanti la luce e la forza per il proprio cammino spirituale.

Moltissime le Autorità Civili e Militari presenti: il Ministro della Pubblica Amministrazione On. Paolo Zangrillo, il Prefetto di Alessandria Alessandra Vinciguerra, il Questore di Alessandria Sergio Molino, il Colonnello CC di Alessandria Mele, l’onorevole Riccardo Molinari, l Assessore Regionale Enrico Bussalino, il Vice Presidente della Provincia di Alessandria Vincenzo Demarte.

Inoltre erano presenti il Maggiore CC Bellotti di Tortona, il Capitano della Finanza Calemme, il Comandante dei Vigili del Fuoco Alessandria Ciro Bolognese, il Comandante della Polizia Locale di Alessandria Bassani Alberto e di Tortona Orazio Di Stefano.

Moltissimi anche i Sindaci presenti tra cui: Federico Chiodi di Tortona, Rocchino Muliere di Novi Ligure e Paola Garlaschelli di Voghera, il Dottore Fabrizio Palenzona, l Onorevole Paolo Affronti la Senatrice Boldi, il Senatore Berruti e l Ex Governatore del Piemonte Roberto Cota.

Dopo la processione iniziale che ha coinvolto tutti i presenti appartenenti alle varie Forze dell’Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso in una processione dietro la Croce di Gesù portata solennemente dal Vescovo Guido Marini da Piazza del Duomo alla Chiesa Cattedrale, il Presule ha ricordato durante l omelia l importanza e i requisiti per ottenere la grazia del Giubileo nella propria vita spirituale, dalla conversione del cuore all’ importanza della fede e della preghiera per vivere al meglio la propria missione a servizio e per amore e il bene del prossimo.

Subito dopo Don Augusto Piccoli, prendendo la parola, prima della benedizione finale nel saluto al Vescovo Marini di gratitudine per aver istituito questo Ufficio Diocesano e per la sua attenzione verso questo ambito importante della pastorale delle Forze dell’ ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso, ha ringraziato tutti i presenti e ha invitato ad essere orgogliosi per il bene che si fa ogni giorno per formare sempre di più una società migliore e perché questa celebrazione possa rinnovare in tutti noi il senso di comunità, di responsabilità, di solidarietà che stanno alla base del vivere civile.

Dopo la benedizione dei tanti mezzi militari, di servizio e di soccorso presenti in piazza Duomo con tante Associazioni d Arma e di Volontariato venuti da diverse zone della nostra Diocesi, anche il Ministro On. Paolo Zangrillo ha preso volentieri la parola, esprimendo sentimenti di gratitudine per questa importante e lodevole iniziativa giubilare, sottolineando la missione di tutti gli uomini e le donne che con dedizione e spirito di servizio e di abnegazione si prodigano ogni giorno per il bene comune e per rendere il nostro Paese sempre migliore, eliminando le disuguaglianze.

Molto commovente a riguardo e stato soprattutto il ricordo a chi non e più fisicamente qui con noi, perché purtroppo ha perso la vita nell’ adempimento del proprio dovere: a lui va il nostro sentimento di gratitudine più caro.

Al termine tutte le Autorità Civili e Militari si sono recati presso il Salone della Curia Vescovile per un momento di condivisione e di fraternità.

Don Augusto Piccoli