Novi Ligure, 5 maggio 2025 – Il Congresso Cittadino di Forza Italia a Novi Ligure, ha visto una significativa partecipazione di iscritti, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali.

Durante l’assemblea, tenutasi in un clima di entusiasmo, Giuseppe Rapisarda è stato designato all’unanimità dei presenti Segretario cittadino del partito.

L’elezione di Rapisarda rappresenta l’inizio di un percorso più collegiale e partecipato, con l’obiettivo di affrontare con rinnovato slancio le sfide politiche future, sia a livello locale che nazionale – commenta il Segretario provinciale di Forza Italia Ugo CAVALLERA. Le assemblee congressuali – continua CAVALLERA – si confermano come momenti fondamentali di partecipazione democratica, in cui ogni iscritto ha l’opportunità di contribuire attivamente alla costruzione della linea politica del partito.

Il congresso di Novi Ligure – commenta Gianluca COLLETTI, Presidente del Congresso cittadino – è stato l’occasione per un confronto franco e costruttivo, nel solco dei valori liberali e riformisti che da sempre animano Forza Italia.

Di rilevanza è stata la partecipazione del Vice Segretario regionale di Forza Italia Senatore Roberto ROSSO, il quale ha ribadito la centralità di Forza Italia sia a livello europeo che nazionale.

Forza Italia pertanto ribadisce il proprio ruolo di forza politica moderata, rassicurante e centrale, punto di riferimento per tutti coloro che credono in una politica fatta di serietà, competenza e senso delle Istituzioni. In un contesto politico spesso segnato da estremismi e instabilità, Forza Italia si conferma come baluardo di equilibrio e responsabilità, pronta a rappresentare le esigenze concrete dei cittadini.

Al neo-segretario Giuseppe Rapisarda vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la dirigenza e della base del partito, nella certezza che saprà guidare Forza Italia a Novi Ligure con impegno, passione e spirito di servizio.